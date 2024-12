Änderungen zum Fahrplanwechsel im Überblick

Der Landkreis spart beim Öffentlichen Personennahverkehr. Auch Friedberg ist betroffen. Daran gab es, wie berichtet, Kritik. Die Änderungen auf diesen und anderen AVV-Linien im Stadtgebiet zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember im Überblick:

Linie 200: Friedberg West P+R – Friedberg Bahnhof – Friedberg Süd – Friedberg Ost: Der Halbstundentakt an Samstagen wird aufgrund des Beschlusses der politischen Gremien im Landkreis zur Senkung der Kosten im Personennahverkehr auf einen Stundentakt umgestellt.

Linie 201: Friedberg West P+R – Friedberg Marienplatz – Friedberg Bahnhof – Friedberg Pater-Franz-Reinisch-Straße – Friedberg Stadthalle – Friedberg Bahnhof – Friedberg Marienplatz – Friedberg West P+R: Der Halbstundentakt an Samstagen wird aus denselben Gründen ebenfalls auf einen Stundentakt umgestellt.

Linie 203: Friedberg – Dasing – Irschenhofen – Schloßberg: Um die Anschlüsse zu garantieren, werden die Abfahrtszeiten der Fahrten um 14.37 Uhr und 16.41 Uhr ab „Dasing, Bahnhof“ jeweils um drei Minuten nach hinten geschoben.

Linie 205 : Friedberg – Dasing – Obergriesbach – Aichach: Aus Kostengründen werden die Samstagsfahrten gestrichen.

Linie 208: Friedberg – Ottmaring – Eurasburg – Ried – Bachern Ebenfalls aus Kostengründen werden die Samstagsfahrten gestrichen. Die Fahrt ab „Friedberg, Realschule“ um 13.23 Uhr, die bisher nicht über den Bahnhof geführt wurde, fährt künftig über den „Bahnhof Friedberg“. Die Buslinie hält somit auch an den Haltestellen „Friedberg, Post“ und „Friedberg, Bahnhof“.

Anrufsammeltaxi-Linie 208 (AST): Friedberg – Ottmaring – Eurasburg – Ried – Baindlkirch: Um die Streichungen der Samstagsfahrten abzumildern, wurden die Fahrten des Anrufsammeltaxis an Samstagen erweitert: Abfahrt ist samstags ab „Friedberg, Marienplatz“ um 6.59 Uhr und 7.59 Uhr nach „Baindlkirch, Feuerwehrhaus“ (über Ottmaring, Paar, Harthausen, Eurasburg, Freienried). Abfahrt ist samstags ab „Harthausen“ um 9.41 Uhr nach „Friedberg, Marienplatz“ (über Paar, Ottmaring, Rederzhausen). Die Fahrten samstags ab Harthausen um 7.41 Uhr, 8.41 Uhr und 10.41 Uhr werden über Ottmaring und Rederzhausen geleitet. Neu angefahren werden die Haltestellen „Hügelshart, Sägewerk“, „Ottmaring, Schule/BZ“, „Ottmaring, Herrenberg“, „Rederzhausen, Hachingerring“ und „Rederzhausen, Pallottiweg“.

Buslinie 209: Friedberg – Dasing – Aichach: Die Fahrt um 7.45 Uhr ab „Friedberg, Bahnhof“ fährt künftig die Haltestelle „Friedberg, Realschule“ nicht an. Schüler werden gebeten, an „Friedberg, Stadthalle“ auszusteigen. Die Fahrt ab „Friedberg, Stadthalle“ um 12.35 Uhr startet künftig an „Friedberg, Realschule“. Neue Abfahrt ab „Friedberg, Realschule“ ist 12.40 Uhr.

Linie 211: Augsburg – Stätzling – Haberskirch – Derching: Die Fahrt um 6.49 Uhr an Schultagen ab „Wulfertshausen, Golling“ startet fünf Minuten früher. Neue Abfahrt ist 6.44 Uhr. Diese Fahrt hält künftig an der Haltestelle „Augsburg, Hauptbahnhof, Steig S“ in der Prinzregentenstraße. (AZ)