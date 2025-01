Alljährliches Pallotti-Fest erinnert an den katholischen Priester

Jedes Jahr erinnert das Pallotti-Fest in Friedberg an die zeitlose Vision des heiligen Vinzenz Pallotti: Brücken bauen, Gemeinschaft stärken und den Glauben lebendig halten. Am Sonntag, 19. Januar, lädt die Stadtpfarrei St. Jakob erneut dazu ein, diese Vision mitzufeiern.

Vinzenz Pallotti, 1795 in Rom geboren, hatte eine wegweisende Vision: Jeder Christ trägt Verantwortung für die Kirche und ist berufen, den Glauben lebendig zu halten und weiterzugeben. Mit der Gründung der „Vereinigung des katholischen Apostolats“ im Jahr 1835 setzte er diese Vision in die Tat um, mit Auswirkungen bis nach Friedberg.

Seit 1937 liegt Herrgottsruh in den Händen der Pallottiner

Denn hier befindet sich seit 1929 das Provinzialat der Pallottiner. 1937 übernahmen sie die Seelsorge an der Wallfahrtskirche Herrgottsruh und 1974 auch die Leitung der Stadtpfarrei St. Jakob. Ihr Engagement bereichert seither das Leben der Stadt und verbindet Tradition mit Offenheit und Gemeinschaft.

Das Herzstück des Pallotti-Fests ist der Festgottesdienst, der um 18 Uhr in der Stadtpfarrkirche gefeiert wird. Musikalisch wird die Feier durch den Kirchenchor St. Jakob und das Collegium Musicum Friedberg unter der Leitung von Monika Trinkl-Peters bereichert. Sie führen die feierliche „Missa Laetatus sum“ von Wolfram Menschick auf.

Die Predigt im Festgottesdienst wird Pater Rüdiger Kiefer halten, der erst vor Kurzem nach Friedberg gekommen ist. Mit seinen vielfältigen Erfahrungen aus Jahrzehnten pallottinischen Wirkens bereichert er das Pastoralteam von St. Jakob. In seiner Predigt wird er die Spiritualität des heiligen Vinzenz Pallotti beleuchten, die das Leben der Pfarrei bis heute prägt.

Pallotti-Fest wird in ökumenischer Verbundenheit gefeiert

Nach dem Gottesdienst lädt die Pfarrei zu einem Dankabend ins Pfarrzentrum ein. Der Pfarrgemeinderat möchte dabei die Gelegenheit nutzen, den vielen ehrenamtlich Engagierten der Gemeinde mit einem gemeinsamen Abendessen den tiefempfundenen Dank auszusprechen.

Das Pallotti-Fest wird zudem in ökumenischer Verbundenheit gefeiert, denn Vertreter der evangelischen und der neuapostolischen Kirche Friedbergs nehmen neben den Ehrenamtlichen ebenso teil wie zahlreiche Freunde der Pfarrei. Diese Offenheit für die Ökumene und das Miteinander aller spiegelt die Grundüberzeugung von Vinzenz Pallotti wider: Brücken bauen und Menschen unabhängig von ihrer Herkunft oder ihrem Hintergrund miteinander zu verbinden. (AZ)