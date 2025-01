Aus der Weinboazn wird die Eckbar in der Friedberger Innenstadt

Nach eineinhalb Jahren schlossen sich zum 21. Dezember die Türen der Weinboazn am Friedberger Berg. Doch sie blieben nicht lange geschlossen. Bereits am Samstag, 4. Januar, haben die neuen Wirte Ledio Duka und sein Freund und Kollege Betim Abdullahu wieder eröffnet. Schnell war die Bar, die jetzt neuerdings Eckbar heißt, rappelvoll und es wurde mit einem Prosecco aufs Haus darauf angestoßen. Mit so viel Anklang hätten die neuen Geschäftsführer gar nicht gerechnet. Dass die Friedbergerinnen und Friedberger feiern können, darüber freuen sie sich sehr.

