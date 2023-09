Friedberg

Neues Lokal in Friedberg - das H1 wird zur Weinboazn

Plus Am 29. September ist die Neueröffnung an der Bauernbräustraße. Betreiberin Tamara Vacccara tischt vor allem mediterrane Weine und kleine Speisen vom Grill auf.

Von Lara Bolz

Seit sechs Wochen wartet Tamara Vacarra auf die Genehmigung für die Eröffnung ihrer Bar Weinboazn. Jetzt ist es endlich soweit - am Dienstag dieser Woche wurde grünes Licht gegeben. Letzte Kleinigkeiten müssen noch vorbereitet werden und dann kann endlich am Freitag, 29. September, die Eröffnung in der Bauernbräustraße 2 in Friedberg stattfinden. In der Weinboazn gibt es hauptsächlich Wein, aber auch Bier und andere alkoholische Getränke werden angeboten.

Schick eingerichtet mit dunkel gestrichenen Wänden, Dekoartikeln und bequemen Barhockern sorgt die Weinboazn direkt für eine gemütliche Atmosphäre. Das ehemalige H1 ist kaum wiederzuerkennen. Lediglich der Tresen als Herzstück des Lokals durfte bleiben. Besonders stechen die modernen Lampen heraus: Zwischen leeren Weinflaschen hängen Glühbirnen von der Decke. "Da musste uns der Italiener von nebenan aushelfen - so viele Flaschen konnten wir alleine gar nicht trinken", erzählt die Besitzerin Tamara Vaccara. Viel Zeit hat sie in die Inneneinrichtung investiert, um Ideen zu suchen, die passenden Dekoartikel zu finden und dann alles genauso umzusetzen.

