Beim Musiksommer mit kleinen Schritten in die Welt des Jazz

Am Samstag verwandelte sich die Rothenberghalle in ein Märchenland aus Jazz, speziell gestaltet für die jüngsten Besucher. Beim Kinderkonzert des Friedberger Musiksommers, das unter dem Motto „Spielplatz – Musik“ stand, präsentierten Mitglieder der All-Stars-Jazzband ein farbenfrohes und lebendiges Programm, das die Herzen der kleinen Zuhörerinnen und Zuhörer im Sturm eroberte.

Schon beim Betreten der Halle war eine besondere Atmosphäre spürbar. Ein fröhliches Murmeln erfüllte den Raum, während die Kinder, viele von ihnen zum ersten Mal bei einem Konzert, auf ihren Plätzen zappelten. Gerd Horseling vom Organisationsteam der „Bürger für Friedberg“ wandte sich in seiner Begrüßung an die Kinder: „Seit Mittwoch sind Musiker hier und spielen schöne Konzerte. Und die wollen euch jetzt eine besondere Musik erklären. Karl-Heinz Steffens, der beste Klarinettist weit und breit, wird euch einweisen.“

„Probier's mal mit Gemütlichkeit“ aus dem „Dschungelbuch“ beim Musiksommer

Mit der verjazzten Form von „Probier's mal mit Gemütlichkeit“ aus dem „Dschungelbuch“ wurden die kleinen und großen Zuhörer begrüßt. Das Konzert begann mit der humorvollen und kindgerechten Einführung durch den künstlerischen Leiter des Musiksommers, Karl-Heinz Steffens, der natürlich seine Klarinette im Gepäck hatte. Mit verständlichen Worten erklärte er, wie Jazzmusik entsteht, was Improvisation bedeutet und welche Instrumente oft verwendet werden.

Dabei wurden die Instrumente mit ihren Musikern auf spielerische Weise vorgestellt. Die Kinder hatten großen Spaß daran, die Klänge von Klarinette, Bass, Schlagzeug, Gitarre und Percussion zu hören, bevor das Orchester die ersten Töne anstimmte. Die sechs Musiker führten die Mädchen und Buben - manchmal mit Eltern oder Oma und Opa –spielerisch und behutsam in die Welt des Jazz ein, indem sie sie einfache Rhythmen klatschen oder mitsingen ließen.

Gespannt lauschten die Kinder beim Familienkonzert den Musikern auf der Bühne. Foto: Gerd Horseling

Den Jazz aber total verständlich machte, als Steffens „Hänschen klein“ erst nur auf der Klarinette spielte. Sodann kam immer ein Instrument dazu, bis das Kinderlied in seiner schönsten Jazz-Variation erklang. Die Kinder waren von Anfang an fasziniert und ließen sich von den ungewohnten Klängen mitreißen. Sie lauschten aufmerksam, klatschten begeistert mit und stellten zwischendurch neugierige Fragen.

„Das klingt ganz anders als die Musik, die ich kenne, aber es macht Spaß“, sagte ein sechsjähriger Junge, während er den Bassisten Jan Roder bewunderte. Lena dagegen konnte ihre Augen nicht von dem Mann am Klavier, Tal Balshai, lösen. „Es ist toll, dass die Kinder hier nicht nur zuhören, sondern auch verstehen, was die Musik ausmacht“, meinte Melanie Rager aus Schwabmünchen, die mit ihren beiden Kindern den Ausflug trotz der Hitze gewagt hatte.

Strahlende Kinder beim Familienkonzert in Friedberg

Am Ende des Konzerts verließen die Kinder den Saal mit strahlenden Gesichtern und vielen neuen Eindrücken. „Das war wie ein Abenteuer“, begeisterte sich Leon, der einen neuen Berufswunsch hat: „Ich werde Drummer.“ Der Schlagzeuger Michael Griener und der Perkussionist Baboul Daruiche hatten es ihm angetan. „Nein, du musst so werden wie der Gitarrist“, warf sein Bruder ein. Gur Liraz hatte ihn nämlich mit seinen Saitenkünsten stark beeindruckt.

Das Kinderkonzert war ein voller Erfolg und zeigte, dass auch junge Zuhörerinnen und Zuhörer für Jazz begeistert werden können, wenn ihnen die Musik auf kreative und einfühlsame Weise nahegebracht wird. Schön war es auch zu sehen, wie sehr die Musiker die Freude und Begeisterung der Kleinen teilten.