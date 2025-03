Bis zum Ostersamstag: Fastenzeit beginnt am Aschermittwoch

Nach dem letzten Aufbäumen der fünften Jahreszeit am Faschingsdienstag folgt einen Tag darauf unausweichlich der Aschermittwoch und mit ihm die sechswöchige Fastenzeit. Erste Überlieferungen des katholischen Rituals stammen bereits aus dem vierten Jahrhundert nach Christus. Es wird dabei an die 40 Tage erinnert, welche der Geist Jesu nach der Taufe in der Wüste verbrachte haben soll. Die Fastenzeit steht für Enthaltsamkeit, Buße und die geistige Vorbereitung auf die Geburt Jesu an Ostern. Eine reine Glaubenssache also dieser Verzicht? So ganz kann davon mittlerweile nicht mehr die Rede sein.

Johannes Kiser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fastenzeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

fasten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis