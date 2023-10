Friedberg

Blindenleitsystem in der Bahnhofstraße wird ausgebessert

Plus Stolperfallen und taktile Signale, die bei den Betroffenen zu Fehlinterpretationen führen: Die Stadt Friedberg lässt die Mängel beheben, sieht die Verantwortung jedoch bei den Planern und Interessenvertretern.

Von Thomas Goßner

Wer ist schuld am untauglichen Blindenleitsystem in der Friedberger Bahnhofstraße? Um diese Frage zu klären, hatte Bürgermeister Roland Eichmann ( SPD) die Bauverwaltung den gesamten Schriftwechsel durchforsten lassen. Für ihn steht am Ende fest: Die Pannen liegen außerhalb der Verantwortung der Stadt. Doch die mangelhafte Kommunikation aufseiten des Rathauses führt schon wieder zu Ärger bei den Anliegern der Straße.

Im Rahmen der Sanierung wurde im nördlichen Bereich der Bahnhofstraße zwar ein Leitsystem eingebaut, doch Blinde und Sehbehinderte kritisierten eine ganze Reihe von Fehlern. Sarah Scholtissek von der Tiefbauabteilung hatte für den Bauausschuss des Stadtrats aufgelistet, was sie an Gesprächsprotokollen und Stellungnahmen des Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbundes (BBSB) und des Behindertenbeauftragten des Landkreises in den Unterlagen gefunden hatte. Sie selbst war zum Zeitpunkt des Straßenumbaus noch nicht bei der Stadt beschäftigt.

