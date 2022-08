In der Friedberger Bahnhofstraße ist der Ärger noch nicht verraucht

Plus Die Fertigstellung der Friedberger Bahnhofstraße steht nach 18 Monaten Bauzeit kurz bevor. Nur der Durchgang im Süden und das Mahnmal für die Opfer der Kriege fehlen noch.

Viele Passantinnen und Passanten bleiben an der Ludwigstraße in Friedberg stehen, werfen einen prüfenden Blick auf das neue Pflaster oder gehen ein Stück weit die Bahnhofstraße hinab. Denn: Ein Teilbereich der Straße wurde jetzt nach monatelangem Umbau fertiggestellt. Das vorläufige Ergebnis stößt auf geteilte Meinungen - genauso wie zuvor schon der Ablauf der Arbeiten.