Brunnen als Basis für Gesundheit und Bildung

Aktion in Friedberg: Beim Begegnungstag am kommenden Sonntag werben die Pallottiner für ihr Spendenprojekt "Wasser ist Leben".

Beim Fest der Begegnung am Sonntag, 24. September, denken die Pallottiner über die Grenzen Europas hinaus: Der Erlös des Tages kommt dem Projekt "Wasser ist Leben" zugute. Mit ihm möchten die Pallottiner den Menschen in Afrika und Brasilien den Zugang zu Trinkwasser erleichtern. Das Fest der Begegnung beginnt um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst und endet um 17 Uhr mit einer liturgischen Feier in der Pallotti-Kirche.

Durch den Bau eines Brunnens wird nicht nur der Zugang zu sauberem Trinkwasser garantiert, sondern auch die Bildung der Jüngeren, da sie, statt Wasser zu schleppen, die Schule besuchen können. Hygienische Bedingungen werden verbessert und somit der Ausbreitung verschiedenster Krankheiten vorgebeugt.

Tag der Begegnung bei den Friedberger Pallotttinern

Die Pallottinischen Mitbrüder in Brasilien und Afrika haben in den vergangenen vier Jahren mehr als 20 Brunnen gebaut. Weitere Brunnen sind in Planung, der Bedarf steigt durch veränderte Klimabedingungen im globalen Süden. Die Kosten für eine Brunnenbohrung liegen zwischen 5000 und 8000 Euro, je nach Land und örtlichen Gegebenheiten. Wartung- und Reparaturen sind durch die Bildung von Brunnenkomitees in den betreffenden Dörfern garantiert. Mehr Infos zu dem Spendenprojekt "Wasser ist Leben" gibt es beim Fest der Begegnung am 24. September.

Aufgrund der begrenzten Parkmöglichkeiten am Provinzialat der Pallottiner stellt die Firma Segmüller zusätzliche Parkplätze an deren Verwaltungsgebäude an der Münchner Straße 35 zur Verfügung.