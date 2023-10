Bürgerbüro in Friedberg will Service verbessern

Die Terminvereinbarung ist ab November in Friedberg online möglich. Welche Vorteile die Kunden und das Personal von dieser Neuerung haben.

Kürzere Wartezeiten und eine bessere Vorbereitung auf die Anliegen der Friedbergerinnen und Friedberger – das soll die neue Online-Terminvereinbarung im Bürgerbüro bringen. Und weitere Schritte in Sachen Bürgerservice sollen folgen.

Viele Kommunen und Behörden bieten bereits die Online-Terminvereinbarung, so auch die Führerscheinstelle im Landratsamt Aichach-Friedberg. Im Finanz-, Planungs- und Organisationsausschuss des Stadtrats stießen die Neuerungen auf ein positives Echo. "Das ist die Zukunft", sagte Jakob Eichele ( Freie Wähler). Simone Losinger ( SPD) fand: "Eine gute Geschichte." Markus Rietzler (SPD) erinnerte an ältere Menschen, die ihre Anliegen vielleicht noch lieber persönlich und vor Ort erledigen. Aber es soll auch künftig noch möglich sein, ohne Termin einfach ins Bürgerbüro zu kommen. Dazu wird der Wartebereich im Erdgeschoss des Rathauses umgebaut.

Terminvereinbarung auf der Homepage der Stadt Friedberg

Die Terminvereinbarung ist über einen Link auf der Homepage der Stadt (www.friedberg.de) möglich. Dabei erhält der Bürger Informationen zur vorgesehenen Dauer, zu den anfallenden Gebühren und den Unterlagen, die mitzubringen sind. Eine kurzfristige Absage ist auf diesem Weg ebenfalls möglich.

Vorteile erhofft sich auch die Verwaltung. So könne beispielsweise der Arbeitsanfall besser gesteuert und an die Personalsituation angepasst werden. Zudem eröffne sich durch die hinterlegte E-Mail-Adresse die Möglichkeit einer bürgernahen Kommunikation. Die Online-Terminvereinbarung im Bürgerbüro wird nach einer Erprobungsphase auf weitere Abteilungen der Stadt ausgedehnt. An erster Stelle steht dabei das Bauamt.

Dialogsystem in der Friedberger Telefonzentrale

Wer bei der Telefonzentrale der Stadt unter 6002-0 anruft, kann ab 1. November angeben, mit welcher Abteilung er verbunden werden will. Über die Eins gelangt man ins Bürgerbüro, über die Zwei ins Standesamt, über die Drei ins Bauamt und über die Vier in den Bauhof. Mit der Fünf gelangt man zur Infothek, wo eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter weiterhilft.

Im Laufe des Jahres 2024 soll dann noch einmal über die Anschaffung eines Self-Service-Terminals für das Bürgerbüro diskutiert werden, das Passfotos herstellt und Fingerabdrücke nimmt. Für die Menschen, die diesen Dienst in Anspruch nehmen, entfällt der Gang zum Fotografen, für das Personal im Bürgerbüro das Einscannen des mitgebrachten Fotos.

Gibt es das Passbild im Friedberger Bürgerbüro?

Der Ausschuss hatte das Thema im Juli nach kontroverser Diskussion noch einmal vertagt. Auch diesmal gab es unterschiedliche Standpunkte. Simone Losinger bezeichnete das Terminal als sinnvoll, Jakob Eichele sieht dadurch den Fortbestand des Fotostudios an der Ludwigstraße gefährdet. "Unsere Bürger wollen das", sagte Bürgermeister Roland Eichmann (SPD). Die Leute könnten weiterhin zum Fotografen gehen. Es sei aber viel bequemer, alles auf einmal erledigt zu bekommen.