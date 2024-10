Darts-Talent: Junger Friedberger Quentin Glass fährt zur WM in Budapest

Schnelle, präzise Bewegungen, oft geht es um Milimeter: Während der Pandemie entwickelte Quentin Glass aus Friedberg seine Leidenschaft für Darts. Der 16-Jährige sammelte zunächst erste Turniererfahrungen im Bayernkader und heimste bereits in seinem ersten Wettbewerb den dritten Platz ein.

Junger Dartsspieler trat bereits einmal bei der Weltmeisterschaft an

Von da an ging es weiter nach oben: Über gute Leistungen bei den Swiss Open qualifizierte er sich 2022 erstmals für die Weltmeisterschaft. 2023 fand der internationale Wettbewerb nicht statt, doch heuer klappte es wieder: Durch seine guten Platzierungen während des Jahres erhielt Glass in diesem Jahr eine Einladung. Die Weltmeisterschaften werden in Budapest ausgetragen und beginnen am 10. Oktober. In Ungarn erwartet den Dartsspieler ein hohes Niveau. 250 weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden antreten. Dabei gibt es in den Ländern größere Unterschiede, was das Fördern von Darts angeht: Denn während die Sportart etwa in England und den Niederlanden bereits in der Schule trainiert wird, ist das in Deutschland bis jetzt nicht der Fall. Neben Glass treten fünf andere Jungen und zwei Mädchen aus Bayern in Budapest an.