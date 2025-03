Das sind die wichtigsten Informationen zum Friedberger Familienfasching am Dienstag

Am Dienstag, 4. März, ist es in Friedberg wieder so weit: Der beliebte Familienfasching mit Umzug und Kehraus inmitten der Altstadt wird dann für den kompletten Tag den Ton angeben und die Stadt fest im Griff haben. Wer im närrischen Treiben nicht den Überblick verlieren möchte, der will gut vorbereitet sein. Wir haben für euch alles zusammengefasst, was wichtig ist, um einen entspannten letzten Faschingstag zu feiern.

Rekordteilnehmerzahl am Friedberger Faschingsumzug erwartet

Der Startschuss für den Faschingsumzug fällt pünktlich um 14 Uhr. Insgesamt sind 43 Gruppen für den circa einstündigen Umzug gemeldet, 20 davon kommen mit großen Wägen, der Rest ist zu Fuß unterwegs. So eine hohe Anzahl an Teilnehmern hat es laut der Stadt Friedberg noch nie gegeben. Rund eine Vierteltonne Süßigkeiten stellt alleine das Rathaus den Umzugsteilnehmerinnen und -teilnehmern zur Verfügung, die sich um 13 Uhr am Volksfestplatz aufstellen.

Icon Vergrößern Fröhlich und friedlich soll es wieder zugehen beim traditionellen Faschingsumzug. Foto: Peter Fastl (Archivbild) Icon Schließen Schließen Fröhlich und friedlich soll es wieder zugehen beim traditionellen Faschingsumzug. Foto: Peter Fastl (Archivbild)

Der Zug verläuft zuerst auf der Aichacher Straße, biegt auf die Ludwigstraße ab und schlängelt sich anschließend bis zum Rathaus. Über die Bauernbräu-, Bahnhof- und Münchner Straße geht es dann zurück auf den Volksfestplatz. Nach dem Umzug ist aber in Friedberg noch lange nicht Schluss. Gegen 15.15 Uhr beginnt am Marienplatz das bunte Treiben mit Faschingsgarden, Essen, Trinken, Live-Musik und DJ. Außerdem werden hier die drei besten Fußgruppen und Umzugswägen prämiert. Um 16 Uhr öffnet dann die Tiefgaragenparty in der Garage Ost ihre Tore. Hier kann bis 24 Uhr der Kehraus gefeiert werden. Unter 16-Jährige kommen umsonst rein, für alle anderen kostet der Eintritt fünf Euro.

Strikte Linie: Friedberger Familienfasching im Außenbereich „schnapsfrei“

In Sachen Alkohol fährt die Stadt wieder eine strikte Linie. Wie das Rathaus vermeldet, gilt für die Innenstadt eine Verordnung, die es verbietet, Schnaps und branntweinhaltige Getränke mitzubringen, zu verkaufen oder zu verzehren. In den Gaststätten und bei der Tiefgaragenparty gibt es jedoch Hochprozentiges. Das Sicherheitskonzept wurde nach den Anschlägen in der jüngeren Vergangenheit in diesem Jahr nochmal verschärft. Erstmalig blockiert ein Großfahrzeug der Feuerwehr die Ein- und Ausfahrt der Tiefgarage West. Zudem werden an der Tiefgarage Ost, wo auch die Tiefgaragenparty stattfindet, sogenannte Überfahrsperren aufgebaut. Außerdem wird die komplette Umzugsstrecke laut Kommunalreferent Stefan Kreitmeyr „hermetisch abgeriegelt“. Ab mittags werden rund um die Strecke keinerlei Ein- und Ausfahrten mehr möglich sein.

Icon Vergrößern Und auch in der Tiefgarage Ost wird wieder ein hoher Andrang an Feierwütigen erwartet. Foto: Lukas Metzger (Archivbild) Icon Schließen Schließen Und auch in der Tiefgarage Ost wird wieder ein hoher Andrang an Feierwütigen erwartet. Foto: Lukas Metzger (Archivbild)

Das Ganze hat massive Auswirkungen auf den Verkehr in und um Friedberg. Ab 12 Uhr ist die Innenstadt weitgehend gesperrt, der Marienplatz bereits ab 7 Uhr. Das Ein- und Ausfahren auf Aichacher / Münchner Straße / Ludwigstraße ist wegen Aufbauarbeiten für die Tiefgaragendisco ab 11 Uhr nicht mehr möglich. Ebenfalls ab 12 Uhr mittags sind die Garage West und die Straßen entlang der Umzugsstrecke gesperrt. Gegen 18 Uhr sind dann die Hauptverkehrswege wieder befahrbar, nur die Ludwigstraße bleibt zwischen Bahnhof- und Aichacher Straße bis Aschermittwoch, 9 Uhr, nicht nutzbar. Entlang der Umzugsstrecke werden etwaige dort parkende Autos abgeschleppt.

Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln am Faschingsdienstag in Friedberg

Bezüglich der Parksituation für Gäste verweist die Stadt auf die eingeschränkten Parkmöglichkeiten am Friedberger Bahnhof, am Schlossparkplatz an der B300, bei der Wallfahrtskirche Herrgottsruh und an der Gerberwiese unterm Berg. Grundsätzlich wird empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Gute Möglichkeiten bietet hier die Regiobahn, die alle 15 Minuten aus Augsburg und alle 30 Minuten aus Aichach zum Friedberger Bahnhof fährt.

Mit der Straßenbahn Linie 6 gelangt man direkt zum Park + Ride-Parkplatz in Friedberg West, von wo aus es man ab 12 Uhr mit dem 201er-Bus im 15-Minutentakt zum Bahnhof und wieder zurück chauffiert wird. Alternativ fahren vom Park+Ride-Parkplatz alle 15/30 Minuten die Linien 200 und 202 über die B300 hinauf zur Zeppelinstraße.