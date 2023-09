Friedberg/Dasing

vor 17 Min.

Sind Wahlplakate ein Problem? So sehen Kommunen und Bürger das Thema

In Friedberg hängen mittlerweile einige Wahlplakate - so auch am Stadteingang in der Münchner Straße.

Plus Städte und Gemeinden haben unterschiedliche Regeln in Sachen Wahlplakaten. Wir haben gefragt, was in unserer Region gilt. Und was die Bürger von der Parteiwerbung halten.

In Augsburg hängen sie schon etwas länger, aber auch in Friedberg sind sie mittlerweile in vielen Straßen zu sehen: Plakate, auf denen die Parteien mit ihren Botschaften werben. Gefühlt hängen sie überall. Dabei gibt es Regeln, an die sich die Parteien halten müssen. Die sind aber von Kommune zu Kommune unterschiedlich. Zumindest in Dasing, Kissing und Friedberg scheinen sich die Parteien weitgehend an die Vorgaben zu halten. Was sagen die Bürgerinnen und Bürger dazu?

Grundsätzlich gilt in allen Städten und Gemeinden das entsprechende Landesgesetz aus dem Jahr 2013. Dieses sieht vor, dass Plakatständer nur innerorts aufgestellt werden dürfen. Aus Gründen der Verkehrssicherheit soll an allen überörtlichen Straßen auf eine Plakatierung verzichtet werden. Darüber hinaus sind Plakate in Verbindung mit amtlichen Verkehrszeichen unzulässig; das Anlehnen an Pfosten wird dann geduldet, wenn es sich um Zeichen des ruhenden Verkehrs handelt oder eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit ausscheidet. Grundsätzlich gilt: Plakate dürfen die Fahrerin und Fahrer im Verkehr nicht behindern.

