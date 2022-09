Friedberg

vor 48 Min.

Der Pappelweg in Friedberg ist jetzt eine Fahrradstraße

Plus Im Pappelweg in Friedberg heißt es: Fahrräder haben Vorrang! Das scheinen viele Friedberger jedoch nicht zu wissen. Welche Regeln dort gelten.

Von Manuel Rank Artikel anhören Shape

Der Pappelweg in Friedberg liegt inmitten von grünen Feldern und Wiesen und verläuft über die Friedberger Ach vorbei an einem griechischen Restaurant in der Kussmühle. Was viele Friedberginnen und Friedberger nicht wissen: Der Pappelweg ist eine Fahrradstraße. Seit Juli dieses Jahres gehört ein Teil der Straße zwischen Achbrücke und Seestraße den Radfahrenden – und nicht wie fast überall sonst dem Auto.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen