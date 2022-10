Friedberg

18:15 Uhr

Die Katzen ziehen in das neue Friedberger Tierheim

Die Katze Mars kommt im neuen Tierheim Lechleite an.

Plus Mit der Ankunft der ersten drei Katzen kehrt neues Leben in das Tierheim Lechleite. Damit geht es in den Endspurt bis zur Eröffnung im November.

Von Verena Hanner

Drei junge Katzen waren die ersten, die am Montag ins komplett sanierte Tierheim Lechleite in Friedberg einzogen. Die gefleckten, einjährigen Geschwister Mars und Amor und die graue Perserkatze Yara waren erst seit Kurzem im Tierheim Augsburg und daher fiel ihnen der Umzug am leichtesten. Bunte, freundliche Farben begrüßten sie, denn zusammen mit den Tierpflegern war ein farbliches Konzept für die einzelnen Abschnitte des Gebäudes entwickelt worden.

