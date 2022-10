Augsburg

18:15 Uhr

Umzug im Tierheim startet – das müssen Besucher jetzt wissen

Aus dem Tierheim Augsburg sind am Montag die Katzen ausgezogen. "Katzenchefin" Lena Uczen verstaut sie in den Transporter für die Fahrt nach Friedberg.

Plus Die ersten Heimtiere haben das marode Tierheim in der Augsburger Holzbachstraße verlassen. Kommt dort ein Umbau mit Hundepension?

Von Eva Maria Knab Artikel anhören Shape

Im Augsburger Tierheim hat am Montag der große Umzug begonnen. 30 Katzen wurden in Transportboxen gepackt und zur neuen Einrichtung des Tierschutzvereins nach Friedberg gefahren. In den kommenden Wochen werden auch Hunde und Kleintiere ins neue Quartier im Friedberger Stadtteil Derching wechseln. Besucherinnen und Besucher müssen sich deshalb umstellen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen