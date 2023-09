Dieser Kaffee aus dem Weltladen tut Mensch und Umwelt gut

Plus Zum 25-jährigen Jubiläum veranstaltete der Weltladen Friedberg ein Schaurösten mit fair gehandelten Bohnen. Eva Bahner erklärt, warum das wichtig ist.

Eine Tasse Kaffee zur Zeitung ist für viele Menschen ein morgendliches Ritual. Auch der Weltladen in Friedberg bietet eine große Auswahl und verkauft sogar einen eigenen Kaffee mit Friedberger Motiv, den "Friedberger Kaffeegenuss". Der kleine Laden am Marienplatz wird dieses Jahr 25 Jahre alt und hat das mit einem Schaurösten gefeiert.

Eine durchschnittliche Person in Deutschland trinkt circa 168 Liter Kaffee pro Jahr. Damit belegt Kaffee den ersten Platz bei den beliebtesten Getränken. Auch Ralf Gebhard aus Augsburg trinkt gerne Kaffee. Er ist ehrenamtlicher Mitarbeiter des Weltladens in Augsburg und fährt regelmäßig zu anderen Weltläden oder Veranstaltungen und röstet dort Bohnen.