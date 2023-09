25 Jahre Weltladen: Zum Geburtstag gibt es eine Friedberg-Schokolade

Der Weltladen Friedberg feiert sein 25-jähriges Bestehen und organisiert zu diesem Anlass Veranstaltungen von Kafferösten bis Schokoladenverkostung.

Im Weltladen Friedberg gibt es Grund zu feiern, denn er wird 25 Jahre alt. Anlässlich des Jubiläums veranstaltet das Team diverse Aktionen und präsentiert seine neue Friedberger Stadtschokolade. Sie ist fair gehandelt und wird als dunkle Schokolade sowie mit Vollmilch erhältlich sein. Entstanden ist das Geschäft am Marienplatz aus kleinen Anfängen und viel Engagement.

Seit seiner Gründung setzt sich der Weltladen für gerechten Handel ein und bietet ausschließlich fair gehandelte Produkte an. Ziel ist es, Produzentengruppen in wirtschaftlich benachteiligten Regionen, insbesondere in den Ländern des globalen Südens, zu unterstützen und deren Lebens- und Arbeitsbedingungen zu verbessern. Neben dem Verkauf von Produkten des fairen Handels unterstützt der Weltladen am Maienplatz durch Aktionen und Verkauf von Waren die Haiti-Kinderhilfe.

Weltladen Friedberg hat seine Wurzeln im Stemmer-Haus

Die Geschichte des ehrenamtlich geführten kleinen Geschäfts reicht zurück in das Jahr 1987, als Thomas und Karin Stöhr als aktive Mitglieder der Pfarrei St. Jakob mit dem Verkauf fair gehandelter Waren im Stemmer-Haus begannen. Acht Jahre später fanden sich weitere ehrenamtliche Mitstreiterinnen und Mitstreiter, vor allem aus der Gemeinde. Der Verkauf konnte von da an in wöchentlichem Abstand im Pfarrzentrum stattfinden. Zweimal beteiligte sich das Verkaufsteam am karitativen Christkindlmarkt. Mit Unterstützung der Weltladen GmbH Augsburg wagte das Team 1998 den Sprung ins reale Geschäftsleben und öffnete einen kleinen Laden am Marienplatz.

Eva-Maria Uhlemayr unterstützt das Team des Weltladen Friedberg seit seiner Gründung vor 25 Jahren. Foto: Sarah Mayr

Bald fanden sich an die 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das wachsende Sortiment an die Kundschaft brachten. Das Team entwickelte Aktionen, um den fairen Handel ins Bewusstsein zu bringen, darunter die Betreuung von Firmlingsgruppen, Stände bei Veranstaltungen, Fortbildungen sowie konsumkritische Stadtspaziergänge.

Weltladen Friedberg erhält Innovationspreis

Zusammen mit der Lokalen Agenda wurde 2003 der „Friedberger Kaffeegenuss“ vorgestellt - natürlich ein fair gehandelter Kaffee mit einem Friedberger Motiv. Ein Highlight 2008 war die Aufführung des Musicals „Once we had a dream“ mit einem Ensemble von den Philippinen gegen Kinderprostitution. 2022 erhielt der Weltladen den „Friedberger Flügel“, den Innovationspreis der Stadt.

Mit seinem ausgefallenen Sortiment ist der Weltladen Friedberg heute für Kunden und Kundinnen, die bewusst einkaufen möchten, eine feste Anlaufstelle. Damit das Projekt auch in Zukunft weitergeführt werden kann, freut sich das Weltladenteam über neue ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die faire Lebens- und Arbeitsbedingungen unterstützen möchten.

Veranstaltungen zum Jubiläum des Weltladen Friedberg