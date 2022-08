Erfolgreiches Umweltjahr: Gymnasium Friedberg gewinnt Nachhaltigkeitspreise

Plus Die Jugendlichen des Gymnasiums Friedberg arbeiteten an Projekten, um die Schule nachhaltiger zu gestalten. Dafür werden sie mit Preisen ausgezeichnet.

Die Stimmung am Gymnasium Friedberg ist ausgelassen. Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, die Schulleitung, Vertreter der Rotary Clubs Augsburg und Friedberg sowie der LEW haben sich heute auf dem Pausenhof der Schule versammelt. Sie alle wollen ihren Erfolg beim vorangegangenen Umweltschuljahr feiern, bei dem das Engagement der Schulgemeinschaft mit mehreren Nachhaltigkeitspreisen ausgezeichnet wurde.