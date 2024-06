Erschöpft vom Hochwasser: Friedbergs Feuerwehr sagt Jubiläumsfeier ab

Von Christian Gall - vor 1 Min.

Nach dem Hochwasser-Dauerstress lässt die Friedberger Feuerwehr die geplante Feier zum 160. Jubiläum ausfallen. Das Aufräumen nach der Katastrophe geht weiter.

Die Erschöpfung ist den beiden deutlich anzumerken. Markus Rietzler, Vorsitzender der Friedberger Feuerwehr, und der stellvertretende Kommandant Andreas Steber sitzen im Friedberger Feuerwehrhaus und erzählen, dass die Jubiläumsfeier abgesagt sei. Am 22. Juni hätte das Fest stattfinden sollen – nicht nur mit Beteiligung der Ortsteil-Feuerwehren, sondern auch mit einer großen Abordnung der Feuerwehr aus Friedberg in der Steiermark. Rietzler und Steber ist anzusehen, dass sie die Absage traurig stimmt. Doch aus ihrer Sicht führt daran kein Weg vorbei – die Kräfte der Feuerwehr sind erschöpft. Und die Arbeiten nach dem Hochwasser dauern noch immer an.

Im unteren Ortsteil von Ecknach werden am Sonntag immer noch Keller ausgepumpt. Die Schäden an Wohnhäusern dürften beachtlich sein. Foto: Erich Echter

Im Raum Ecknach gehen die Wassermassen am Sonntag langsam zurück. Foto: Erich Echter

Die höchste Meldestufe zeigt der Pegel unweit des Blauen Stegs (Hintergrund) an der Paar in Aichach an. Das Wasser steht am Sonntag gegen 9.30 Uhr noch bei knapp drei Metern. Foto: Carmen Jung

Am Sonntagvormittag ist der Schneitbacher Weg wieder befahrbar. Zuvor wird ein Auto abgeschleppt, das am Samstag in den Fluten stehen geblieben war. Foto: Carmen Jung

Noch ist nicht abzusehen, wie hoch die Schäden am Aichacher Freibad sind. Am Sonntag ist das Wasser zurückgegangen. Die gesamte Liegewiese, das Kinderplantschbecken und die Gebäude standen am Samstag unter Wasser. Die Schwimmerbecken blieben verschont. Foto: Carmen Jung

Aufräumarbeiten beim BC Aichach am Sonntag: Das Trainingsgelände wurde komplett überflutet. In der Garage stand das Wasser. Das Clubheim dahinter blieb verschont. Foto: Carmen Jung

Das Traininsgelände des BC Aichach wird am Samstag komplett überflutet. Foto: Carmen Jung

Blick am Sonntagvormittag auf die Paar vom Blauen Steg in Aichach aus Richtung Süden. Foto: Carmen Jung

Blick in den Keller eines Zweifamilienhauses am Sonntagvormittag Am Bahngraben in Aichach. Dieser Feuerwehrmann hält eine Pumpe am Laufen. Foto: Carmen Jung

Das Wasser tost am Schlauchwehr der Aktienmühle an der Donauwörther Straße in Aichach. Foto: Carmen Jung

Das Traininsgelände des BC Aichach wird am Samstag komplett überflutet. Foto: Carmen Jung

Vom Trainingsgelände des BC Aichach bis weit über den Flugplatz (hier die Zufahrt) hinaus zieht sich am Samstag ein einziger See. Foto: Carmen Jung

Feuerwehren aus Franken sind nach Aichach gekommen, um im Wittelsbacher Land zu helfen. Sie sammeln sich auf dem Parkplatz des Aichacher Gymnasiums Foto: Erich Echter

So sah es bei Kühbach am Sonntag aus: eine Seenlandschaft. Foto: Karl-Heinz Kerscher

So sah es am Sonntag bei Kühbach aus: eine Seenlandschaft, aus der die Kläranlage wie auf einer Insel herausragt. Foto: Karl-Heinz Kerscher

So sah es am Sonntag bei Kühbach aus: Der Radersdorfer See scheint sich vergrößert zu haben. Der Campingplatz ist überschwemmt. Foto: Karl-Heinz Kerscher

Hochwasser_2024 Die Kreisbrandräte Alexander Bönig aus Schweinfurt im Gespräch mit seinem Kollegen Franz Hörmann vom Landkreis Aichach-Friedberg. Foto: Eva Weizenegger

Hochwasser_2024 Rettungskräfte von der Feuerwehr Schweinfurt pumpen die Bahnunterführung an der Friedenaustraße aus. Foto: Eva Weizenegger

Hochwasser_2024 Die Lechstraße zum Feuerwehrhaus in Mering stand unter Wasser. Foto: Eva Weizenegger

Ludwig Ortlieb vom gleichnamigen Bagger- und Baustoffbetrieb, im Gespräch mit Benjamin Gottwald vom Bauhof und Kreisbrandinspektor Franz Hörmann. Sie sicherten mit einem Wall die Friedenaustraße ab. Foto: Eva Weizenegger

Hochwasser am 2. Juni 2024. Das Hochwasserrückhaltebecken Merching hat Mering sowie die Anrainergemeinden der Paar vor Schlimmerem bewahrt. Luftaufnahme Foto: Bernhard Weizenegger

Hochwasser am 2. Juni 2024. Das Hochwasserrückhaltebecken Merching hat Mering sowie die Anrainergemeinden der Paar vor Schlimmerem bewahrt. Luftaufnahme Foto: Bernhard Weizenegger

Hochwasser am 2. Juni 2024. Das Hochwasserrückhaltebecken Merching hat Mering sowie die Anrainergemeinden der Paar vor Schlimmerem bewahrt. Luftaufnahme Foto: Bernhard Weizenegger

Regenwasserrückhaltebecken Putzmühle Hochwasser am 2. Juni 2024. Das Hochwasserrückhaltebecken Putzmühle bei Steindorf hat Mering und Kissing sowie die Anrainergemeinden der Paar vor Schlimmerem bewahrt. Luftaufnahme Foto: Bernhard Weizenegger

Regenwasserrückhaltebecken Putzmühle Hochwasser am 2. Juni 2024. Das Hochwasserrückhaltebecken Putzmühle bei Steindorf hat Mering und Kissing sowie die Anrainergemeinden der Paar vor Schlimmerem bewahrt. Luftaufnahme Foto: Bernhard Weizenegger

Regenwasserrückhaltebecken Putzmühle Hochwasser am 2. Juni 2024. Das Hochwasserrückhaltebecken Putzmühle bei Steindorf hat Mering und Kissing sowie die Anrainergemeinden der Paar vor Schlimmerem bewahrt. Luftaufnahme Foto: Bernhard Weizenegger

Regenwasserrückhaltebecken Putzmühle Hochwasser am 2. Juni 2024. Das Hochwasserrückhaltebecken Putzmühle bei Steindorf hat Mering und Kissing sowie die Anrainergemeinden der Paar vor Schlimmerem bewahrt. Luftaufnahme Foto: Bernhard Weizenegger

Hochwasserrückhaltebecken Putzmühle Hochwasser am 2. Juni 2024. Das Hochwasserrückhaltebecken Putzmühle bei Steindorf hat Mering und Kissing sowie die Anrainergemeinden der Paar vor Schlimmerem bewahrt. Das Foto zeigt den Auslass. Foto: Bernhard Weizenegger

Hochwasserrückhaltebecken Putzmühle Hochwasser am 2. Juni 2024. Das Hochwasserrückhaltebecken Putzmühle bei Steindorf hat Mering und Kissing sowie die Anrainergemeinden der Paar vor Schlimmerem bewahrt. Das Foto zeigt den Auslass. Foto: Bernhard Weizenegger

Hochwasser am 2. Juni 2024. Mering und Kissing sowie die Anrainergemeinden der Paar hat in der Nacht auf Sonntag, 2. Juni, eine Flutwelle erreicht, weil die Rückhaltebecken im Oberlauf geöffnet wurden. Straßenzüge wurden vom Kanal geflutet, der die Wassermassen in die Glücksstraße drückte. Viele Feuerwehren halfen aus, auch vom Katastrophenschutz aus Schweinfurth. Gewerbegebiet Foto: Bernhard Weizenegger

Hochwasser am 2. Juni 2024. Mering und Kissing sowie die Anrainergemeinden der Paar hat in der Nacht auf Sonntag, 2. Juni, eine Flutwelle erreicht, weil die Rückhaltebecken im Oberlauf geöffnet wurden. Straßenzüge wurden vom Kanal geflutet, der die Wassermassen in die Glücksstraße drückte. Viele Feuerwehren halfen aus, auch vom Katastrophenschutz aus Schweinfurth. Gewerbegebiet Foto: Bernhard Weizenegger

Die Bundeswehr hilft biem Hochwasser am 2. Juni 2024. Mering und Kissing sowie die Anrainergemeinden der Paar hat in der Nacht auf Sonntag, 2. Juni, eine Flutwelle erreicht, weil die Rückhaltebecken im Oberlauf geöffnet wurden. Straßenzüge wurden vom Kanal geflutet, der die Wassermassen in die Glücksstraße drückte. Viele Feuerwehren halfen aus, auch vom Katastrophenschutz aus Schweinfurth. Gewerbegebiet Foto: Bernhard Weizenegger

Hochwasser am 2. Juni 2024. Mering und Kissing sowie die Anrainergemeinden der Paar hat in der Nacht auf Sonntag, 2. Juni, eine Flutwelle erreicht, weil die Rückhaltebecken im Oberlauf geöffnet wurden. Straßenzüge wurden vom Kanal geflutet, der die Wassermassen in die Glücksstraße drückte. Viele Feuerwehren halfen aus, auch vom Katastrophenschutz aus Schweinfurth. Gewerbegebiet Foto: Bernhard Weizenegger

Hochwasser am 2. Juni 2024. Mering und Kissing sowie die Anrainergemeinden der Paar hat in der Nacht auf Sonntag, 2. Juni, eine Flutwelle erreicht, weil die Rückhaltebecken im Oberlauf geöffnet wurden. Straßenzüge wurden vom Kanal geflutet, der die Wassermassen in die Glücksstraße drückte. Viele Feuerwehren halfen aus, auch vom Katastrophenschutz aus Schweinfurth. Gewerbegebiet Foto: Bernhard Weizenegger

Hochwasser am 2. Juni 2024. Mering und Kissing sowie die Anrainergemeinden der Paar hat in der Nacht auf Sonntag, 2. Juni, eine Flutwelle erreicht, weil die Rückhaltebecken im Oberlauf geöffnet wurden. Straßenzüge wurden vom Kanal geflutet, der die Wassermassen in die Glücksstraße drückte. Viele Feuerwehren halfen aus, auch vom Katastrophenschutz aus Schweinfurth. Gewerbegebiet Foto: Bernhard Weizenegger

Hochwasser 2. Juni 2024 Mering Hochwasser am 2. Juni 2024. Mering und Kissing sowie die Anrainergemeinden der Paar hat in der Nacht auf Sonntag, 2. Juni, eine Flutwelle erreicht, weil die Rückhaltebecken im Oberlauf geöffnet wurden. Straßenzüge wurden vom Kanal geflutet, der die Wassermassen in die Glücksstraße drückte. Viele Feuerwehren halfen aus, hier aus Gerolzhofen. Gewerbegebiet Foto: Bernhard Weizenegger

Hochwasser am 2. Juni 2024. Mering und Kissing sowie die Anrainergemeinden der Paar hat in der Nacht auf Sonntag, 2. Juni, eine Flutwelle erreicht, weil die Rückhaltebecken im Oberlauf geöffnet wurden. Straßenzüge wurden vom Kanal geflutet, der die Wassermassen in die Glücksstraße drückte. Aktive der Feuerwehr Schweinfurth halfen aus, hier pumpen sie Wasser aus der Glückstraße auf eine Feld. Foto: Bernhard Weizenegger

Hochwasser am 2. Juni 2024. Mering und Kissing sowie die Anrainergemeinden der Paar hat in der Nacht auf Sonntag, 2. Juni, eine Flutwelle erreicht, weil die Rückhaltebecken im Oberlauf geöffnet wurden. Straßenzüge wurden vom Kanal geflutet, der die Wassermassen in die Glücksstraße drückte - hier auf der Seite zur Augsburger Straße. Foto: Bernhard Weizenegger

Hochwasser am 2. Juni 2024. Mering und Kissing sowie die Anrainergemeinden der Paar hat in der Nacht auf Sonntag, 2. Juni, eine Flutwelle erreicht, weil die Rückhaltebecken im Oberlauf geöffnet wurden. Straßenzüge wurden vom Kanal geflutet, der die Wassermassen in die Glücksstraße drückte - hier auf der Seite zur Augsburger Straße. Foto: Bernhard Weizenegger

Hochwasser am 2. Juni 2024. Mering und Kissing sowie die Anrainergemeinden der Paar hat in der Nacht auf Sonntag, 2. Juni, eine Flutwelle erreicht, weil die Rückhaltebecken im Oberlauf geöffnet wurden. Straßenzüge wurden vom Kanal geflutet, der die Wassermassen in die Glücksstraße drückte. Überflutungen an der Holzgartenstraße. Foto: Bernhard Weizenegger

Hochwasser am 2. Juni 2024. Mering und Kissing sowie die Anrainergemeinden der Paar hat in der Nacht auf Sonntag, 2. Juni, eine Flutwelle erreicht, weil die Rückhaltebecken im Oberlauf geöffnet wurden. Straßenzüge wurden vom Kanal geflutet, der die Wassermassen in die Glücksstraße drückte. Überflutungen in der Friedenaustraße. Foto: Bernhard Weizenegger

Hochwasser am 2. Juni 2024. Mering und Kissing sowie die Anrainergemeinden der Paar hat in der Nacht auf Sonntag, 2. Juni, eine Flutwelle erreicht, weil die Rückhaltebecken im Oberlauf geöffnet wurden. Straßenzüge wurden vom Kanal geflutet, der die Wassermassen in die Glücksstraße drückte. Überflutungen in der Josef-Scherer-Straße. Foto: Bernhard Weizenegger

Hochwasser am 2. Juni 2024. Mering und Kissing sowie die Anrainergemeinden der Paar hat in der Nacht auf Sonntag, 2. Juni, eine Flutwelle erreicht, weil die Rückhaltebecken im Oberlauf geöffnet wurden. Straßenzüge wurden vom Kanal geflutet, der die Wassermassen in die Glücksstraße drückte. Überflutungen in der Friedenaustraße. Foto: Bernhard Weizenegger

Hochwasser am 2. Juni 2024. Mering und Kissing sowie die Anrainergemeinden der Paar hat in der Nacht auf Sonntag, 2. Juni, eine Flutwelle erreicht, weil die Rückhaltebecken im Oberlauf geöffnet wurden. Straßenzüge wurden vom Kanal geflutet, der die Wassermassen in die Glücksstraße drückte. Überflutungen an der Holzgartenstraße. Foto: Bernhard Weizenegger

Hochwasser am 2. Juni 2024. Mering und Kissing sowie die Anrainergemeinden der Paar hat in der Nacht auf Sonntag, 2. Juni, eine Flutwelle erreicht, weil die Rückhaltebecken im Oberlauf geöffnet wurden. Straßenzüge wurden vom Kanal geflutet, der die Wassermassen in die Glücksstraße drückte. Überflutungen an der Holzgartenstraße. Foto: Bernhard Weizenegger

Hochwasser am 2. Juni 2024. Mering sowie die Anrainergemeinden der Paar hat in der Nacht auf Sonntag, 2. Juni, eine Flutwelle erreicht, weil die Rückhaltebecken im Oberlauf geöffnet wurden. Straßenzüge wurden vom Kanal geflutet, der die Wassermassen in die Glücksstraße drückte. Viele Feuerwehren halfen aus, auch vom Katastrophenschutz aus Schweinfurth (Foto). Foto: Bernhard Weizenegger

Hochwasser am 2. Juni 2024. Mering sowie die Anrainergemeinden der Paar hat in der Nacht auf Sonntag, 2. Juni, eine Flutwelle erreicht, weil die Rückhaltebecken im Oberlauf geöffnet wurden. Straßenzüge wurden vom Kanal geflutet, der die Wassermassen in die Glücksstraße drückte. Viele Feuerwehren halfen aus, auch vom Katastrophenschutz aus Schweinfurth (Foto). Foto: Bernhard Weizenegger

Hochwasser 2. Juni 2024 Mering Hochwasser am 2. Juni 2024. Mering sowie die Anrainergemeinden der Paar hat in der Nacht auf Sonntag, 2. Juni, eine Flutwelle erreicht, weil die Rückhaltebecken im Oberlauf geöffnet wurden. Straßenzüge wurden vom Kanal geflutet, der die Wassermassen in die Glücksstraße drückte. Feuerwehr Mering: Franz Hörmann, KBI i.R. Foto: Bernhard Weizenegger

Hochwasser am 2. Juni 2024. Mering sowie die Anrainergemeinden der Paar hat in der Nacht auf Sonntag, 2. Juni, eine Flutwelle erreicht, weil die Rückhaltebecken im Oberlauf geöffnet wurden. Straßenzüge wurden vom Kanal geflutet, der die Wassermassen in die Glücksstraße drückte. Die Aktiven der Meringer Feuerwehr waren rund um die Uhr im Einsatz. Foto: Bernhard Weizenegger

Hochwasser am 2. Juni 2024. Mering sowie die Anrainergemeinden der Paar hat in der Nacht auf Sonntag, 2. Juni, eine Flutwelle erreicht, weil die Rückhaltebecken im Oberlauf geöffnet wurden. Straßenzüge wurden vom Kanal geflutet, der die Wassermassen in die Glücksstraße drückte. Die Aktiven der Meringer Feuerwehr waren rund um die Uhr im Einsatz. Foto: Bernhard Weizenegger

Hochwasser am 2. Juni 2024. Mering sowie die Anrainergemeinden der Paar hat in der Nacht auf Sonntag, 2. Juni, eine Flutwelle erreicht, weil die Rückhaltebecken im Oberlauf geöffnet wurden. Straßenzüge wurden vom Kanal geflutet, der die Wassermassen in die Glücksstraße drückte. Die Aktiven der Meringer Feuerwehr waren rund um die Uhr im Einsatz. Foto: Bernhard Weizenegger

Hochwasser am 2. Juni 2024. Mering sowie die Anrainergemeinden der Paar hat in der Nacht auf Sonntag, 2. Juni, eine Flutwelle erreicht, weil die Rückhaltebecken im Oberlauf geöffnet wurden. Straßenzüge wurden vom Kanal geflutet, der die Wassermassen in die Glücksstraße drückte. Die Aktiven der Meringer Feuerwehr waren rund um die Uhr im Einsatz. Sandsäcke Symbolbild Foto: Bernhard Weizenegger

Hochwasser am 2. Juni 2024. Mering sowie die Anrainergemeinden der Paar hat in der Nacht auf Sonntag, 2. Juni, eine Flutwelle erreicht, weil die Rückhaltebecken im Oberlauf geöffnet wurden. Straßenzüge wurden geflutet, wie hier die Friedenaustraße mit Unterführung, Bauhof und Feuerwehrhaus. Foto: Bernhard Weizenegger

Hochwasser am 2. Juni 2024. Mering sowie die Anrainergemeinden der Paar hat in der Nacht auf Sonntag, 2. Juni, eine Flutwelle erreicht, weil die Rückhaltebecken im Oberlauf geöffnet wurden. Straßenzüge wurden geflutet, wie hier die Friedenaustraße mit Unterführung, Bauhof und Feuerwehrhaus. Foto: Bernhard Weizenegger

Hochwasser am 2. Juni 2024. Mering sowie die Anrainergemeinden der Paar hat in der Nacht auf Sonntag, 2. Juni, eine Flutwelle erreicht, weil die Rückhaltebecken im Oberlauf geöffnet wurden. Straßenzüge wurden geflutet, wie hier die Friedenaustraße mit Unterführung, Bauhof und Feuerwehrhaus. Foto: Bernhard Weizenegger

Hochwasser am 2. Juni 2024. Mering sowie die Anrainergemeinden der Paar hat in der Nacht auf Sonntag, 2. Juni, eine Flutwelle erreicht, weil die Rückhaltebecken im Oberlauf geöffnet wurden. Straßenzüge wurden geflutet, wie hier die Friedenaustraße mit Unterführung, Bauhof und Feuerwehrhaus. Foto: Bernhard Weizenegger

Hochwasser am 2. Juni 2024. Mering sowie die Anrainergemeinden der Paar hat in der Nacht auf Sonntag, 2. Juni, eine Flutwelle erreicht, weil die Rückhaltebecken im Oberlauf geöffnet wurden. Straßenzüge wurden geflutet, wie hier entlang der Kanal- und Flößerstraße. Luftaufnahme Foto: Bernhard Weizenegger

Hochwasser am 2. Juni 2024. Mering sowie die Anrainergemeinden der Paar hat in der Nacht auf Sonntag, 2. Juni, eine Flutwelle erreicht, weil die Rückhaltebecken im Oberlauf geöffnet wurden. Straßenzüge wurden geflutet, wie hier entlang der Kanal- und Flößerstraße. Luftaufnahme Foto: Bernhard Weizenegger

Hochwasser am 2. Juni 2024. Mering sowie die Anrainergemeinden der Paar hat in der Nacht auf Sonntag, 2. Juni, eine Flutwelle erreicht, weil die Rückhaltebecken im Oberlauf geöffnet wurden. Straßenzüge wurden geflutet, wie hier entlang der Kanal- und Flößerstraße. Luftaufnahme Foto: Bernhard Weizenegger

Hochwasser am 2. Juni 2024. Mering sowie die Anrainergemeinden der Paar hat in der Nacht auf Sonntag, 2. Juni, eine Flutwelle erreicht, weil die Rückhaltebecken im Oberlauf geöffnet wurden. Straßenzüge wurden geflutet, wie hier entlang der Schlossmühlstraße. Luftaufnahme Foto: Bernhard Weizenegger

Hochwasser am 2. Juni 2024. Mering sowie die Anrainergemeinden der Paar hat in der Nacht auf Sonntag, 2. Juni, eine Flutwelle erreicht, weil die Rückhaltebecken im Oberlauf geöffnet wurden. Straßenzüge wurden geflutet, wie hier entlang der Schlossmühlstraße. Luftaufnahme Foto: Bernhard Weizenegger

Hochwasser am 2. Juni 2024. Mering sowie die Anrainergemeinden der Paar hat in der Nacht auf Sonntag, 2. Juni, eine Flutwelle erreicht, weil die Rückhaltebecken im Oberlauf geöffnet wurden. Straßenzüge wurden geflutet, wie hier entlang derKanalstraße. Luftaufnahme Foto: Bernhard Weizenegger

Am Sonntag traf in Friedberg das Hilfeleistungskontingent aus der Stadt und dem Landkreis Aschaffenburg zur Unterstützung der Rettungskräfte im Wittelsbacher Land ein. Foto: Stadt Friedberg

Überflutete Wiesen beim Stätzlinger Edeka-Markt Foto: Jutta Metzger

So sah der Rehlinger Ortsteil Oberach am Sonntagmorgen aus der Luft aus. Foto: Polizei Aichach

Am Sonntagmorgen soff der Rehlinger Ortsteil Oberach ab. Foto: Feuerwehr Rehling

Am Sonntagmorgen soff der Rehlinger Ortsteil Oberach ab. Foto: Feuerwehr Rehling

Am Sonntagmorgen soff der Rehlinger Ortsteil Oberach ab. Foto: Feuerwehr Rehling

Am Sonntagmorgen soff der Rehlinger Ortsteil Oberach ab. Foto: Feuerwehr Rehling

Überflutete Wiesen zwischen Mering und Steinach zeigt diese Luftaufnahme. Foto: Tom D�rr

Besonders schlimm hat es diese landwirtschaftliche Hofstelle im Rehlinger Ortsteil Oberach erwischt. Dort mussten rund 100 Kälber und Rinder gerettet werden. Foto: Josef Abt

Am Sonntagmorgen soff der westliche Teil des Rehlinger Ortsteils Oberach ab. In manchen Häusern stand das Wasser bis unter die Kellerdecke. Foto: Josef Abt

Festküche wird zur Katastrophenküche: Eigentlich wäre der Sonntag in Aindling bei der Feuerwehr ein großer Festtag. Geplant war nach dem Weißwurstfrühstück und Gottesdienst ein gemeinsames Mittagessen und nachmittags ein Festumzug mit vielen Vereinen und Fahnenabordnungen. Doch aufgrund der angespannten Situation wegen der Flutkatastrophe endet das Fest am Sonntag um 11 Uhr. Die gesamten Essensvorräte wurden für die freiwilligen Helfer, ob Feuerwehr oder auch diejenigen, die Sandsäcke füllen oder sonst wie helfen, bereitgestellt: Schnitzelsemmeln, Bratensemmeln oder auch Wurstsalat. Alles für die vielen Freiwilligen. Im Bild werden die Schnitzel vorbereitet. Foto: Sofia Brandmayr

Im Todtenweiser Ortsteil Sand trafen sich am Samstag nicht nur die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Todtenweis in der Halle vom Kieswerk Seemüller. Es folgten dem Aufruf von Landrat Klaus Metzger immer mehr Menschen, um beim Befüllen von Sandsäcken zu helfen. In Windeseile wurde Sack für Sack abgefüllt. Die Sandsäcke werden auf Paletten gestapelt und im gesamten Landkreis verteilt. Foto: Sofia Brandmayr

Auch in der Nähe der Griesbachmühle stehen nach zwei Tagen Dauerregen Wiesen und Felder unter Wasser - das auch schon die Straße überschwemmt hat. Foto: Peter Kleist

Auch in der Nähe der Griesbachmühle stehen nach zwei Tagen Dauerregen Wiesen und Felder unter Wasser - das auch schon die Straße überschwemmt hat. Foto: Peter Kleist

Nach zwei Tagen Dauerregen stehen Felder bei Paar unter Wasser. Foto: Peter Kleist

Auch die Ach in Friedberg trat aufgrund des Dauerregens über die Ufer und unterspülte den Fuß- und Radweg, der vor einigen Jahren frisch angelegt worden war. Foto: Peter Kleist

Einer Seenlandschaft glichen die Wiesen bei Paar/Harthausen nach zwei Tagen Dauerregen. Erinnerungen an das Pfingsthochwasser 1999 kommen einem in den Sinn. Foto: Peter Kleist

Starkregen hat in Ottmaring "Beim Käser" und die Kissinger Straße überflutet, dass diese gesperrt werden mussten. Foto: Peter Fastl

Auch die Umgehungsstraße von Friedberg musste gesperrt werden. Foto: Peter Fastl

Der Oberbernbacher Weg in Aichach ist überflutet. Die Polizei sperrte den Weg auf Höhe des Blauen Stegs gegen Abend. Foto: Carmen Jung

Die Paarplätze des BC Aichach sind am Samstagabend überflutet, ebenso der Segelflugplatz in der Nachbarschaft. Foto: Carmen Jung

Der Edenhauser Bach an der Brücke im Aindlinger Ortsteil Edenhausen ist normalerweise ein kleines Rinnsal. Am Samstagnachmittag reichte das Wasser jedoch bis zu den angrenzenden Gärten hoch. Foto: Josef Kigle

Die anhaltenden Regenfälle haben auch bei Aindling-Edenhausen zu einer Überschwemmung wie lange nicht mehr geführt. Wo sonst Mais wächst und grüne Wiesen sind, war am Samstagnachmittag ein einziger großer See. Dahinter ist der Todtenweiser Ortsteil Bach zu sehen. Foto: Josef Kigle

Dieses Auto musste am Samstag vom Parkplatz am Aichacher Freibad abgeschleppt werden. Foto: Erich Echter

Das Hochwasser vom Freibad füllt den Parkplatz am Freibad. Foto: Erich Echter

Total überflutet ist das Aichacher Freibad. An der Technik ist großer Schaden entstanden. Foto: Erich Echter

Hochwasser am 1. Juni 2024 in Kissing. Die Paar tritt über die Ufer und flutet die Felder nahe der Feuerwehr. Foto: Bernhard Weizenegger

Hochwasser am 1. Juni 2024 in Kissing. Die Paar tritt über die Ufer und flutet die Felder nahe der Paartalhalle. Foto: Bernhard Weizenegger

Tosend fließt das Wasser am Schlauchwehr der Mühle an der Donauwörther Straße in Aichach. Foto: Erich Echter

Die Aichacher Straße in Oberbernbach ist überflutet. Foto: Erich Echter

Das Wasser des Krebsbachs ist bei Walchshofen (Stadt Aichach) nah an die Häuser herangerückt. Foto: Erich Echter

Hochwasser herrscht bei Walchshofen am Zusammenfluss des Krebsbachs mit der Paar. Foto: Erich Echter

Durch das Schlossgut Blumenthal fließt das Wasser. Foto: Erich Echter

Der Fluss Ecknach bei der Messstelle bei Blumenthal (Stadt Aichach). Foto: Erich Echter

Überflutungen gibt es in Klingen (Stadt Aichach) im Bereich Bachstraße. Foto: Erich Echter

Wie ein See hat sich die Ecknach bei Klingen (Stadt Aichach) nahe dem Friedhof ausgebreitet. Foto: Erich Echter

Hochwasser 1. Juni 2024 Mering Hörlgraben Hochwasser am 1. Juni 2024 in Mering. Der Hörlgraben tritt über die Ufer und flutet die Felder. Luftaufnahme Foto: Bernhard Weizenegger

Hochwasser 1. Juni 2024 Mering Boutevillestraße Hochwasser am 1. Juni 2024 in Mering. Hochwassersperren in der Glücksstraße und der Boutevillestraße haben das Wasser der ausufernden Paar zurückgehalten. Trotzdem sind einige Keller vollgelaufen. Foto: Bernhard Weizenegger

Der Parkplatz an der Franz-Beck-Straße in Aichach steht am Samstagnachmittag unter Wasser. Foto: Carmen Jung

Am Samstag gegen 14.20 Uhr sprudelt das Wasser durch die Tore des Aichacher Freibads Richtung Franz-Beck-Straße. Foto: Carmen Jung

Die Franz-Beck-Straße in Aichach wird am Samstag überflutet und muss gesperrt werden. Foto: Carmen Jung

Am Samstag gegen 14.20 Uhr sprudelt das Wasser durch die Tore des Aichacher Freibads Richtung Franz-Beck-Straße. Foto: Carmen Jung

Am Rande des Aichacher Stadtgartens steigen die Fluten immer höher. Sie bedrohen die neue Wohnanlage an der Franz-Beck-Straße. Foto: Carmen Jung

Der Aichacher Stadtgarten ist am Samstagnachmittag ein einziger See. Foto: Carmen Jung

Am Bahngraben pumpt die Aichacher Feuerwehr Wasser aus einer Tiefgarage. Die Autos konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Foto: Carmen Jung

Die ruhige Paar ist ein reißender Strom geworden. Das ist am Deutschen Eck gut zu beobachten. Passanten beobachten die Fluten kopfschüttelnd von der Paarbrücke am Oberbernbacher Weg aus. Foto: Carmen Jung

Am frühen Nachmittag schwappt das Wasser der Paar auf das Gelände am San-Depot in Aichach. Foto: Carmen Jung

Am frühen Nachmittag schwappt das Wasser der Paar auf das Gelände am San-Depot in Aichach. Foto: Carmen Jung

Hochwasser am 1. Juni 2024 in Kissing. Die Paar tritt über die Ufer und flutet die Felder nahe der Feuerwehr. Foto: Bernhard Weizenegger

In Schiltberg ist bereits am Samstagmorgen die Brücke in der Forststraße überflutet. Foto: Xaver Ostermayr

Das Sportheim Mering hat schon wieder Probleme mit Hochwasser. Foto: Florian Mayer

Auch der Bauhof in Mering ist vom Hochwasser betroffen. Hier ein Foto aus dem Keller. Foto: Florian Mayer

In Schiltberg wurden in der Hofbergstraße Barrieren aufgebaut, um die Häuser zu schützen. Foto: Xaver Ostermayr

In Schiltberg ist die Weilach weitläufig über die Ufer getreten. Foto: Xaver Ostermayr

In Schiltberg ist die Weilach weitläufig über die Ufer getreten. Foto: Xaver Ostermayr

In Schiltberg ist der Kreisverkehr bei Höfarten nicht mehr befahrbar. Foto: Xaver Ostermayr

So sieht es in Schiltberg seitlich der Hofbergstraße aus. Foto: Xaver Ostermayr

In Schiltberg ist der Kreisverkehr bei Höfarten gesperrt. Foto: Xaver Ostermayr

In Schiltberg hat die Feuerwehr Hochwasserbarrieren aufgebaut. Foto: Xaver Ostermayr

Die Unterführung in Mering an der Friedenaustraße ist mit Wasser vollgelaufen. Hier ist kein Durchkommen mehr. Foto: Florian Mayer

Am Feuerwehrgebäude werden bevorratete Sandsäcke verladen. Foto: Bernhard Weizenegger

Auf der alten B300 bei Ecknach staut sich der Verkehr wegen des Hochwassers. Foto: Erich Echter

Hochwasser in Griesbeckerzell (Stadt Aichach): In der Haunswieser Straße kommt Wasser von allen Seiten. Foto: Erich Echter

Die Brücke am Flutgraben an der Straße von Aichach nach Unterschneitbach steht unter Wasser. Foto: Erich Echter

Die alte B300 an der Einfahrt Ecknach (Stadt Aichach) ist überflutet. Foto: Erich Echter

Die Verbindungsstraße von der alten B300 nach Unterschneitbach. Kurze Zeit später wird sie gesperrt. Foto: Erich Echter

In Griesbeckerzell (Stadt Aichach) steht die Straße Richtung Haunswies unter Wasser. Foto: Erich Echter

Peter Fendt kann es nicht fassen, dass der Starkregen in Ottmaring solch eine Überflutung verursachte. Foto: Peter Fastl

Überflutete Felder in Rinnenthal. Foto: Peter Fastl

Überflutete Felder in Rinnenthal. Foto: Peter Fastl

Überflutete Felder in Rinnenthal. Foto: Peter Fastl

Überflutete Felder in Rinnenthal. Foto: Peter Fastl

Überflutete Felder beim Bauhof von Rohrbach. Foto: Peter Fastl

Der Eisbach in Bachern. Foto: Peter Fastl

Das Auffangbecken im Süden von Bachern wird von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr von Bachern überwacht. Foto: Peter Fastl

Das Auffangbecken im Süden von Bachern. Foto: Peter Fastl

Blick von der Einfahrt von Ecknach (Stadt Aichach) in die alte B 300: Richtung Unterschneitbach ist am Samstag nur Wasser zu sehen. Foto: Erich Echter

Der kleine Schneitbach, der durch den Ort Unterschneitbach (Stadt Aichach) fließt, hat Hochwasser. Foto: Erich Echter

Die Uferstraße beim Gasthaus Gutmann in Ecknach (Stadt Aichach) ist überflutet Foto: Erich Echter

Die Paar am Deutschen Eck in Aichach am Samstag. Foto: Erich Echter

Die Brücke am Flutgraben an der Straße von Aichach nach Unterschneitbach. Foto: Erich Echter

Die Aichacher Feuerwehr verteilt Sandsäcke im Stadtgebiet. Foto: Erich Echter

Die Heimgärten in Ecknach (Stadt Aichach) stehen unter Wasser. Foto: Erich Echter

So präsentierte sich am Samstag in Ecknach die Uferstraße (Blick nach Klingen). Foto: Erich Echter

So sah am Samstag der Pegel des Flutgrabens an der Bahnhofstraße in Aichach aus. Foto: Erich Echter

So sah es am Samstag zwischen Sielenbach und Schafhausen aus. Foto: Alice Lauria

So sah es am Samstag zwischen Sielenbach und Schafhausen aus. Foto: Alice Lauria

Hochwasser am 1. Juni 2024 in Kissing. Die Paar tritt über die Ufer und flutet die Felder nahe der Feuerwehr. Foto: Bernhard Weizenegger

Hochwasser am 1. Juni 2024 in Mering. Der Hörlgraben tritt über die Ufer und flutet die Felder. Foto: Bernhard Weizenegger

Straßen sind überschwemmt, Flüsse und Bäche treten über die Ufer. Foto: Kreisbrandinspektion Aichach-friedberg

Straßen sind überschwemmt, Flüsse und Bäche treten über die Ufer. Foto: Kreisbrandinspektion Aichach-friedberg

Der Landkreis hat den Katastrophenfall ausgerufen. Foto: Kreisbrandinspektion Aichach-friedberg

Straßen sind überschwemmt, Flüsse und Bäche treten über die Ufer. Foto: Kreisbrandinspektion Aichach-friedberg

Hochwasser 1. Juni 2024 Kissing Hochwasser am 1. Juni 2024 in Kissing. Die Paar tritt über die Ufer und flutet die Felder nahe der Paartalhalle. Luftaufnahme Foto: Bernhard Weizenegger

In Dasing ist die Lage schlimmer als beim Pfingsthochwasser von 1999. Foto: Gönül Frey

Die Ortsmitte von Dasing ist gesperrt, die Feuerwehr baut Barrieren auf. Foto: Gönül Frey

Ortsmitte von Dasing. Foto: Frey

Die Straße von Mering nach Ried ist gesperrt. Foto: Eva Weizenegger

Der Landkreis Aichach-Friedberg hat den Katastrophenfall ausgerufen. Foto: : Kreisbrandinspektion Aichach-friedberg

Der Landkreis Aichach-Friedberg hat den Katastrophenfall ausgerufen. Foto: : Kreisbrandinspektion Aichach-friedberg

Der Landkreis Aichach-Friedberg hat den Katastrophenfall ausgerufen. Foto: : Kreisbrandinspektion Aichach-friedberg

Der Landkreis Aichach-Friedberg hat den Katastrophenfall ausgerufen. Foto: : Kreisbrandinspektion Aichach-friedberg

Hochwasser Unwetter 2024 Aichach-Friedberg Die Paar in Schmiechen/Plankmühle vom Samstagvormittag. Foto: Melanie Mutter

Der Landkreis Aichach-Friedberg hat den Katastrophenfall ausgerufen. Foto: : Kreisbrandinspektion Aichach-friedberg

Der Landkreis Aichach-Friedberg hat den Katastrophenfall ausgerufen. Foto: : Kreisbrandinspektion Aichach-friedberg

In Dasing ist die Lage schlimmer als beim Pfingsthochwasser von 1999. Foto: Frey

In Sielenbach ist die Ecknach über die Ufer getreten. Der Dorfplatz steht komplett unter Wasser. Seit kurz vor 6 Uhr sind die Feuerwehren aus Sielenbach und Tödtenried, unterstützt von der Wehr aus Randelsried (Kreis Dachau) im Einsatz. Sie versuchen, das gegenüberliegende Rathaus und das Feuerwehrhaus mit Sandsäcken zu schützen. Foto: Thomas Weinmüller

In Sielenbach ist die Ecknach über die Ufer getreten. Der Dorfplatz steht komplett unter Wasser. Seit kurz vor 6 Uhr sind die Feuerwehren aus Sielenbach und Tödtenried, unterstützt von der Wehr aus Randelsried (Kreis Dachau) im Einsatz. Sie versuchen, das gegenüberliegende Rathaus und das Feuerwehrhaus mit Sandsäcken zu schützen. Foto: Thomas Weinmüller

In Sielenbach ist die Ecknach über die Ufer getreten. Der Dorfplatz steht komplett unter Wasser. Seit kurz vor 6 Uhr sind die Feuerwehren aus Sielenbach und Tödtenried, unterstützt von der Wehr aus Randelsried (Kreis Dachau) im Einsatz. Sie versuchen, das gegenüberliegende Rathaus und das Feuerwehrhaus mit Sandsäcken zu schützen. Foto: Thomas Weinmüller

So sah es am Samstag zwischen Sielenbach und Schafhausen aus. Foto: Alice Lauria

Eine Wiese mit einem Spielplatz ist im Aichacher Ortskern überflutet. Foto: Sven Hoppe, dpa

Ein Auto steht auf einem überfluteten Parkplatz in Aichach im Wasser. Foto: Sven Hoppe, dpa

Der Eingang des Aichacher Freibads ist überflutet. Foto: Sven Hoppe, dpa

Feuerwehrleute gehen über eine überflutet Straße in Dasing. Foto: Sven Hoppe, dpa

Autos stehen auf einem überfluteten Parkplatz in Aichach im Wasser. Foto: Sven Hoppe, dpa

Der Badanger in Mering in der Nacht auf Samstag. Foto: Florian Mayer Zurück Vorwärts

"Der Grund für die Absage ist einfach: Unsere Leute sind durch", sagt Rietzler. Steber pflichtet ihm bei. Vom 31. Mai bis zum 7. Juni sei die Wehr in Dauereinsatz gewesen, erst dann habe sich die Lage ein wenig entspannt. "Wir haben natürlich versucht, in Schichten zu arbeiten. Aber anfangs hat keiner von uns in den Nächten mehr als zwei oder drei Stunden lang geschlafen", schildert Steber. Zuerst seien die Sturzfluten über Bachern, Rohrbach und Rinnenthal hereingebrochen. Später sei die Feuerwehr über viele weitere Orte verteilt gewesen, nachdem der steigende Grundwasserpegel zunehmend Probleme verursacht hatte. Die Aufgaben bestanden nicht nur darin, Keller auszupumpen. Auch bei ungewöhnlicheren Einsätzen packte die Feuerwehr an, etwa bei der Rettung von Fischen, die auf Felder gespült wurden.

