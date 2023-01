Friedberg

11:30 Uhr

Fasching in Friedberg: Der ORCC legt wieder los

Plus Unter dem Motto "Back to the Roots" möchte der Friedberger Verein seinen Zuschauern eine unbeschwerte närrische Zeit bieten.

Von Valentin Kronberger Artikel anhören Shape

Der Ottmaring-Rederzhausener-Carneval-Club (ORCC) ist nach langer Pause wieder mit vielen Veranstaltungen zurück. Dieses Jahr ganz unter dem Motto "Back to the Roots". Damit möchte man sich auf die Tradition und Ursprünge des Faschings besinnen, erklärt ORCC-Präsident Markus Nowak. Der Fasching wurde im Mittelalter ins Leben gerufen, um Soldaten aufzuheitern und vom Krieg abzulenken. Einen Ausgleich für schwere Zeiten zu schaffen und ein Stück Normalität wiederzubeleben, sei auch derzeit wieder aktuell, so Nowak.

