Friedberg gibt seinen Olympia-Kanuten eine Videobotschaft auf den Weg

Am Marienbrunnen war am Freitagvormittag ganz schön was los. Nicht nur eine Hochzeitsgesellschaft hatte dort ihr Stelldichein, es versammelten sich außerdem mehrere Kinder der beiden Augsburger Kajakvereine in ihren Vereinsshirts und Paddeln in den Händen. Dazu kamen Bürgermeister Roland Eichmann und Sportpflegerin Elisabeth Micheler-Jones. Der Grund: die Olympiade in Paris, an der die zwei Friedberger Kanuten Sideris Tasiadis und Stefan Hengst teilnehmen. Sie wünschten den beiden Sportlern „Alles Gute, ganz viel Glück und viel Erfolg“. Pressesprecher Frank Büschel hat diesen Moment in einer Videobotschaft festgehalten, die demnächst an die beiden Kanuten gesendet wird. Dazu gesellten sich zwei Musiker der Band Brasseroni, die noch einen Tusch für sie gespielt haben.

Videobotschaft aus Friedberg wünscht Olympia-Kanuten viel Glück

Die Stadt Friedberg ist stolz darauf, dass sie in Paris bei den Wettkämpfen auf dem Wasser mit zwei Sportlern vertreten ist. „Kommt erfolgreich zurück, mit der Medaille, die ihr euch wünscht. Dann werden wir gemeinsam feiern. Alles Gute aus eurer Heimatstadt. Es ist großartig, dass ihr in Paris seid“, so Bürgermeister Roland Eichmann. Maskottchen der Videobotschaft ist Elisabeth Micheler-Jones. Auch sie wünscht alles Gute und viel Erfolg: „Ich weiß, es ist viel Druck und nervenaufreibend, aber dem haltet ihr stand, da bin ich mir sicher.“ Sideris Tasiadis wird für Kanu Schwaben Augsburg e.V. im Canadier 1er-Slalom (Wettkampftag 29. Juli) antreten. Stefan Hengst ist für den Augsburger Kajak Verein im Kajak-Cross am Start (Wettkampftag 2. August). Hengst löste das letzte Olympia-Ticket beim Weltcup im polnischen Krakau.

Für die Daheimgebliebenen gibt es vom 27. Juli bis zum 5. August jeweils ein Public Viewing am Bootshaus des Kanu Schwaben Augsburg e.V. beim Eiskanal. Hier werden die Finalläufe der besten zehn Starter gezeigt. Wenn ein Übertragungssignal vorliegt, auch schon die Halbfinal-Rennen. Das gaben die beiden Augsburger Kajakvereine bekannt.