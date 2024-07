Diese Sportlerinnen und Sportler aus der Region starten bei den Olympischen Spielen

Sideris Tasiadis (Kanuslalom, Augsburg), 34: Ein Olympia-Sportler mit großer Erfahrung ist zweifelsohne der Augsburger Kanute mit den griechischen Wurzeln. In Paris bestreitet der Canadier-Spezialist von Kanu Schwaben Augsburg seine vierten Olympischen Spiele. Zwei Medaillen (eine silberne aus London und eine bronzene aus Tokio) hat er bereits zu Hause, in Rio ging er mit Platz fünf leer aus. Entsprechend groß ist sein Traum, mit perfekten Rennen auf dem künstlichen Kanal im Pariser Osten den Medaillensatz komplett zu machen. Zu seinen größten Erfolgen zählt der Weltmeistertitel, den er sich 2022 auf seiner Heimstrecke am Augsburger Eiskanal sicherte.

Andrea Bogenreuther Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Olympische Spiele Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis