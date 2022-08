"Friedberg spricht" – und zwar mehrsprachig

Kaffee trinken und eine Sprache üben – das ist "Friedberg spricht". Nun feiert die Initiative für kulturellen Austausch ihren dritten Geburtstag und plant Stadtführungen.

Im Urlaub fällt es vielen wieder auf: Könnte ich doch nur ein bisschen besser Italienisch, Spanisch oder Türkisch! Das kann man daheim in Friedberg ganz leicht üben: Im Sommer 2019 rief Conny Kley den Sprachtreff "Friedberg spricht" ins Leben, der nach kurzer Zeit eine Vielzahl von Sprachenfans für sich begeistern konnte. Schon innerhalb weniger Monate trafen sich wöchentlich zwischen 30 und 40 Sprachbegeisterte, Muttersprachlerinnen und -sprachler und verschiedenste Nationalitäten zum kulturellen Sprachaustausch.

Das Konzept ist folgendes: Wöchentlich kommen Interessierte im Eiscafé am Brunnen und im Divano im Pfarrzentrum zusammen, um sich miteinander in den unterschiedlichsten Sprachen zu unterhalten. Dabei ist es egal, welches Sprachniveau man hat. Ob Anfänger, fortgeschritten oder Sprachprofi: Jede und jeder ist willkommen. Einzig das Interesse und der Spaß am kulturellen und sprachlichen Austausch zählen.

Ein Fähnchen für jede Sprache in Friedberger Cafés

Angefangen mit Italienisch, hat sich das Projekt über die Jahre hinweg auf mehrere Sprachen ausgeweitet. Mittlerweile werden neben Italienisch auch Spanisch, Französisch, Englisch, Türkisch und Deutsch angeboten. Jede Woche treffen sich nun – nach einer Pause wegen Corona – wieder Sprachbegeisterte immer freitags ab 10 Uhr – hier wird Italienisch gesprochen – und samstags ab 15 Uhr – hier mit den Sprachen Spanisch, Französisch, Englisch, Türkisch und Deutsch – im Eiscafé am Marienplatz. Freitags ab 18 Uhr findet zudem wöchentlich ein Treffen mit Schwerpunkt Deutsch im Divano statt. Um den Austausch zu erleichtern, gibt es kleine Tischfähnchen der jeweiligen Sprachen. Sie signalisieren den Sprachinteressierten den offenen Sprachtreff und laden dazu ein, sich dazuzusetzen und einfach mitzureden.

Warum aber Deutsch? Dieser Part richtet sich an Sprachschüler, Sprachstudentinnen, Muttersprachler, Migrantinnen, die Deutsch lernen und auf diese Weise auch deutsche Kontakte knüpfen können; Touristen, die den Kontakt zu Friedbergern suchen, also alle, die neugierig auf andere Menschen und Kulturen sind.

"Arrivederci e alla prossima volta!" in Friedberg

Die Teilnehmerin Irene Dize aus der Italienischgruppe erzählt von ihren Erfahrungen: "Parlare italiano – so heißt es jeden Freitag ab 10 Uhr im Eiscafé am Friedberger Marienplatz. Ohne Mitgliedsbeitrag und völlig unverbindlich kann man bei lockerem Smalltalk, aber auch ernsthaften Themen seine Italienischkenntnisse verbessern oder auffrischen und mit einem Espresso, einem gelato oder einem Glas Prosecco das Wochenende einläuten. Nach etwa zwei Stunden heißt es dann: "Arrivederci e alla prossima volta!"

Lesen Sie dazu auch

Dieses Jahr ist außerdem eine neue Aktion geplant. Am Samstag, 8. Oktober, um 15 Uhr sollen fünf Stadtführungen in verschiedenen Sprachen gleichzeitig durch Friedberg laufen.

Bis 24. August macht "Friedberg spricht" Sommerferien. Unterstützt wird das Projekt von der Stadt Friedberg. Weitere Infos in den sechs Sprachen sind im Bürgerbüro und unter www.friedberg.de/friedbergspricht zu finden oder direkt bei Conny Kley unter der Nummer 0162/9773638.