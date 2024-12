Friedberger Advent 2024 offiziell eröffnet: Das ist heuer alles geboten

30 Jahre lang zeichneten Anita und Gerd Horseling, sowie Martha und Franz Reißner für den allseits beliebten Friedberger Advent verantwortlich. Nun kommt es zu einem Wechsel an der Spitze des Organisationsteams rund um den Winterzauber 2024, welcher laut Luca Aschenbrenner, seinerseits neben Daniel Götz und Daniel Hirte der dritte im Bunde des neuen Führungstrios, den Markt aber nicht groß verändern soll. Vielmehr müsse die Veranstaltung ihren Charakter und die Qualität behalten, so Aschenbrenner.

Erster veganer Essensstand auf dem Friedberger Advent

Eine Neuerung gibt es bei der diesjährigen Ausgabe dann aber doch zu bewundern oder besser zu schmecken. Erstmals ist mit „Maria‘s vegane Welt“ ein Essensstand auf rein veganer Basis mit von der Partie. Unter anderem können hier Plant Pulled BBQ-Burger genossen werden. Ein Highlight auf dem zwischen 3. und 23. Dezember geöffneten Markt ist die „Nacht der Sterne“ am 6. Dezember, bei der bis 22 Uhr Kunst aus nah und fern im Mittelpunkt steht. Hierfür wurde im Wittelsbacher Schloss, in der Kirche St. Jakob, im Pfarrzentrum und im Rathaus ein breites Programm aufgestellt. Als Krönung des Auftaktfreitags erhellt dann um 20.30 Uhr ein großes Feuerwerk den Friedberger Nachthimmel.

Auch musikalisch ist in diesem Jahr wieder vieles geboten. Ein Höhepunkt ist dabei das Konzert des Bläserensembles der Berliner Philharmoniker, die am 15. Dezember um 20 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Jakob auftreten. Für einen weiteren konzertanten Lichtblick in St. Jakob sorgt am 19. Dezember ab 19.30 Uhr das renommierte Blechbläser-Quintett „Harmonic Brass“. Zudem untermalen regelmäßige Auftritte von Chor- und Bläsergruppen, wie zum Beispiel der Combo „Bayerisch Blech“, das weihnachtliche Ambiente in der Friedberger Altstadt.

Weihnachtsmarkt in Friedberg mit Plätzchenbacken, Eisskulpturen und Fotokunst

Außerdem wird von 10. bis 13. Dezember immer ab 16 Uhr der Künstler Christian Staber seine „Eiskalte Kunst“ zum Besten geben. Hierbei verwandelt der Schnitzer große Eisblöcke in raffiniert kreierte Skulpturen. Täglich kann der Nachwuchs in „Vronis Kinderbackstube“ Plätzchen selber backen und der Kreativität freien Lauf lassen. Und für alle Liebhaber der Fotografie stellen die Fotofreunde Friedberg eine Ausstellung auf die Beine.

Geöffnet hat der Weihnachtsmarkt immer montags bis freitags von 16 bis 20.30 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 13 bis 20.30 Uhr. Als zusätzlichen Service stellt die Stadt Friedberg auch in diesem Jahr wieder kostenlose Adventsbusse zur Verfügung, welche an jedem Sonntag Besucherinnen und Besucher aus den Friedberger Stadtteilen sowie Eurasburg und Ried zum Markt und zurück chauffieren. Auch die Fahrten aus FDB-West über St. Afra und Lindenau und zurück werden weiterhin angeboten. Die genauen Fahrpläne finden sich unter www.friedberg.de.