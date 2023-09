Friedberger Stadtrat genehmigt höhere Kita-Gebühren

Plus Eltern müssen teilweise über 70 Prozent mehr bezahlen. Weil andere Einrichtungen ohne Zuschläge auskommen, gibt es Kritik an der mangelnden Transparenz der Kosten.

Ende Juni gingen rund 50 Friedbergerinnen und Friedberger auf die Straße, um gegen die geplanten Erhöhungen der Kindergartengebühren zu protestieren. Vergeblich, denn jetzt genehmigte der Stadtrat rückwirkend zum 1. September die Zuschläge bei den Elternbeiträgen, die teilweise über 70 Prozent betragen. Allerdings müssen die Träger Anträge auf höhere Sätze künftig bis Ende März bei der Stadt einreichen.

Seit 2021 gilt bei der Kinderbetreuung in Friedberg die Regel, dass einer Beitragserhöhung automatisch zugestimmt wird, wenn die tariflichen Lohnsteigerungen die Inflationsrate übersteigt. Laut Statistischem Bundesamt betrug die Inflation im Juni dieses Jahres 6,4 Prozent, die linearen Gehaltserhöhungen lagen zwischen acht und 16 Prozent. Weil die gewünschte Erhöhung der Elternbeiträge deutlich darüber liegt, musste sie vom Stadtrat genehmigt werden.