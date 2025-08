Friedbergerin organisiert Bastelabende für kreative Frauen

Laue Sommerluft, Lichterketten, Aperol und der Duft von Trockenblumen: Am Mittwochabend verwandelte sich die Terrasse des Cafés Binenstich in Friedberg in einen bunten Kreativraum – ganz nach dem Geschmack der 32 Jahre alten Melanie Cantatore, die hier bereits zum vierten Mal ein „Mädelsevent“ veranstaltete. Diesmal stand das Basteln von Trockenkränzen auf dem Programm – und 21 Frauen zwischen 25 und 40 Jahren folgten begeistert der Einladung.

Friedbergerin will Bastel-Leidenschaft mit anderen teilen

Die Idee stammt von der Friedbergerin selbst: „Ich bastle schon immer wahnsinnig gerne – früher oft einfach mit meinen Freundinnen. Irgendwann dachten wir: Warum nicht mal ein Event daraus machen?“ Gesagt, getan – und inzwischen sind die DIY-Abende fester Bestandteil in Friedbergs Kalender. In Kooperation mit Café-Inhaberin Sabine Lutz, die wie Cantatore in der Nachbarschaft wohnt, entsteht alle zwei bis drei Monate ein neues Bastel-Event. Bisher wurden Adventskränze gestaltet und personalisierte Fußmatten hergestellt. Was gebastelt wird, entscheidet die Community – per Abstimmung auf Melanies Instagram-Account „bunt_gemscht“.

Das Event am Mittwochabend startete um 18 Uhr – zunächst mit einem liebevoll angerichteten Buffet von Lutz. „Ich mache saisonales, frisches und vegetarisches Essen – das ist meine kreative Ader“, sagt sie. Die Gäste wurden mit Gurkensuppe, italienischem Sushi, Antipasti und fruchtigen Spießen verwöhnt. Danach ging’s ans Basteln: Jeder durfte sich vorab einen von sieben Kranzrohlingen aussuchen. Cantatore, die hauptberuflich als Einkäuferin arbeitet, hatte alle Materialien vorbereitet – von der Zange über Draht bis zu einer Auswahl an Trockenblumen. Bevor alle loslegen konnten, gab es zudem eine kleine Einführung von ihr.

Mit Aperol in der Hand und guter Laune im Gepäck wurde an den Tischen gewickelt und arrangiert. Immer wieder wurde um Hilfe gerufen. Besonders der Draht erforderte Fingerspitzengefühl, doch gemeinsam meisterten die Teilnehmerinnen die Herausforderung. „Ich glaube, jeder kann kreativ sein“, meint Cantatore, die sich selbst viel von ihrer Oma abgeschaut hat. „Und als Linkshänderin bin ich wohl besonders kreativ“, ergänzt sie augenzwinkernd.

Weitere Bastelabende im Café Binenstich in Friedberg sind geplant

Die Events organisiert die Friedbergerin in ihrer Freizeit – nicht als Einnahmequelle, sondern „aus reiner Freude daran“. Ein Unkostenbeitrag fällt für die Teilnehmerinnen aber schon an. Dafür können sie vorbeikommen, sich kreativ austoben und einen entspannten Abend verbringen. Am Ende gibt es stets ein kleines, selbstgemachtes Geschenk von Melanie – als Erinnerung und liebevolle Geste. Gegen 21.30 Uhr neigte sich der Bastelabend dem Ende zu – mit vielen glücklichen Gesichtern und wunderschönen Kränzen. Ein weiterer Bastelabend ist schon jetzt fest eingeplant.