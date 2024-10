Frühere Heimkinder sehen sich wieder: Wie ist es gelungen, das Leben zu leben?

„Kennst du mich noch?“ „Weißt du noch, wer ich bin?“, so klang es am Freitag durch das Kinderheim Friedberg. Manch einer traute seinen Augen kaum und schloss die ehemaligen Mitbewohnerinnen und Mitbewohner freudestrahlend in die Arme. Zehn Jahre ist es her, das letzte Ehemaligen-Treffen des Kinderheims Friedberg. „Doch jetzt wurde es einfach wieder Zeit“, sagte Jürgen Hammer, Leiter des heilpädagogischen Kinderheims, in seinem Grußwort, der gemeinsam mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Günther Riebel und dem Vorstandsvorsitzenden Richard Schulan die Gäste begrüßte. „Über 70 Anmeldungen hatten wir, obwohl wir kaum Adressen der ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohner hatten.“

Angela Seeringer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kinderheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis