Fulminantes Kammerkonzert läutet den Friedberger Advent ein

„Sophie Heinrich gehört zum Friedberger Advent wie die Kirche St. Jakob zu unserer schönen Stadt“, mit diesen Worten kündigte Gerd Horseling von den „Bürgern für Friedberg“ die international gefeierte Violinistin an. Sie hat die Tradition des musikalischen Auftakts im Friedberger Advent vor über 15 Jahren mitbegründet und kommt dazu gerne in ihre Heimat zurück. An ihrer Seite brillierte erneut der Pianist Paul Rivinius, ein langjähriger musikalischer Weggefährte.

