Klage gegen Schlossspielplatz abgewiesen: Richterin bedauert Nein zum Vergleich

Der Spielplatz im Friedberger Schlosspark ist ein Besuchermagnet. Dennoch überschreitet er von Größe und Ausstattung her nicht das übliche Maß, so das Verwaltungsgericht Augsburg.

Plus Lärmgeplagte Anwohner an der Schützenstraße unterbreiten der Stadt einen Vorschlag zur gütlichen Einigung. Bürgermeister Roland Eichmann sagt jedoch nein.

Von Thomas Goßner

Die Klage von Anwohnern der Friedberger Schützenstraße gegen den Schlossspielplatz ist gescheitert. Das Verwaltungsgericht Augsburg sieht die Anlage im Rahmen dessen, was in einem allgemeinen oder reinen Wohngebiet zulässig ist. Der Versuch, zu einer gütlichen Einigung, war zuvor am Nein der Stadt gescheitert.

Seit der Eröffnung des 450.000 Euro teuren Spielplatzes im Frühjahr 2020 herrscht Streit wegen Lärmbelästigung. Die Stadt wollte damit einerseits einen lang gehegten Wunsch aus der Bürgerschaft erfüllen, andererseits für die Bayerische Landesausstellung eine besondere Attraktion schaffen - und erreichte ihr Ziel. Die Anlage findet sich in den gängigen Online-Familienportalen der Region als Tipp - bis zu 100 Kinder und Erwachsene seien dort manchmal gleichzeitig, berichteten die Anwohner.

