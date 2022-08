Die Bahnhofstraßen-Sanierung – 46.000 Steine und ein Haufen Probleme

Plus Mitte August wird die obere Hälfte der Friedberger Bahnhofstraße freigegeben. Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass beim Blindenleitsystem nachgebessert werden muss.

Sieben verschiedene Granite in acht Formaten bilden das Muster der sanierten Friedberger Bahnhofstraße. 46.000 Steine wurden verlegt, hat die Bauverwaltung ausgerechnet. Die Straße hat aber nicht nur viele Steine, sondern auch einen Haufen Probleme. Laut Plan hätte sie längst fertig sein sollen. Es steht ein Rechtsstreit mit der Telekom wegen der Verzögerung ins Haus. Anwohner klagen über Risse in ihren Häusern. Und es zeichnet sich ab, dass das Blindenleitsystem nachgebessert werden muss.