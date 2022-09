Friedberg

Kunst statt Kippen gibt es im Artautomat am Friedberger Bahnhof

Zwei der Initiatorinnen - Conny Kagerer und Susanne Gorcks - sowie ein ehrenamtlicher Helfer des Bürgernetzes - Stephan Knopik - am Friedberger Bahnhof an der geplanten Stelle für den neuen Artautomaten.

Plus Prall gefüllt mit kleinen Kunstwerken: In der Bahnhofstraße wird bald ein neuer Artautomat stehen. Für vier Euro kann man dort Kunst für den guten Zweck kaufen.

Warten auf den Zug - eine lästige Angelegenheit. Mal kommt es zu Verspätungen, mal regnet es in Strömen und manchmal ist einem einfach langweilig. Drei Künstlerinnen aus Augsburg bieten am Bahnhof in Friedberg bald Abhilfe: Wie bereits am Gaswerk in Augsburg soll dort ein Artautomat aufgebaut werden. Zwischen zwei Snacks- und Lebensmittelautomaten wird künftig ein umgebauter und mit vielen kleinen Kunstwerken gefüllter alter Zigarettenautomat stehen.

