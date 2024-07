Mit diesem Plan will Friedberg Wärme in die Stadt bringen

Wie werden Bürgerinnen und Bürger in Friedberg künftig heizen? Für viele ist das eine offene Frage, denn das neue Heizungsgesetz der Bundesregierung hat Unsicherheiten hervorgerufen, welche Energieträger künftig sinnvoll sind. Um Klarheit zu schaffen, erarbeiten Städte und Gemeinden eine kommunale Wärmeplanung – dazu sind sie gesetzlich verpflichtet. Diese Planung zeigt, welche Gebiete einer Kommune für verschiedene Heizträger infrage kommen – etwa, wo Fernwärme möglich ist. So soll die Stadt bis 2040 klimaneutral mit Wärme versorgt werden. In Friedberg wurde nun ein Meilenstein in der Planung erreicht – und bald sind auch wieder die Bürgerinnen und Bürger gefragt.

