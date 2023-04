Nächster Schritt zur Kulturkneipe am Baggersee

Im alten Kegelzentrum soll irgendwann Musik spielen. Dafür musste der Friedberger Stadtrat erst einmal den Flächennutzungsplan ändern.

Vor fünf Jahren traten die Macher des Kulturparks West aus Augsburg mit der Idee an die Stadt Friedberg heran, am See eine Kulturkneipe mit Biergarten zu eröffnen. Dazu wollen sie das leer stehende Kegelcenter umbauen. Nun ist ein wichtiger Schritt getan: Der Flächennutzungsplan ist geändert.

Notwendig wurde das, da das Areal nur für Sport zugelassen war. Zwei Jahre hatte der Stadtrat mit sich gerungen, ob er das Verfahren überhaupt einleiten soll, drei Jahre dauerte es dann inklusive der Auslegung und Prüfung der Stellungnahmen. Grund für die lange Dauer waren die schlechte Besetzung der Bauabteilung sowie andere Projekte, die Priorität hatten.

Kulturkneipe in Friedberg: Anwohner drohen mit Anzeige

Wie Nils vom Wege vom Baureferat in der Stadtratssitzung erläuterte, gingen nicht viele Stellungnahmen ein. Der Bund Naturschutz befürwortete im Sinne der Nachhaltigkeit die Nutzung eines alten Gebäudes, weist aber darauf hin, dass Verkehr entsteht, wenn eine Kultureinrichtung sich nicht in der Stadtmitte befindet. Das Landwirtschaftsamt befürchtete, dass Straßen und Feldwege so zugeparkt werden könnten, dass landwirtschaftliche Maschinen nicht durchkommen. Anwohner sorgen sich nach Erfahrungen mit der Disco Tropicana um Verkehrsbelästigung an Pappelweg und Robert-Koch-Straße sowie um Lärm durch Musik im Gebäude und im Biergarten. Sie drohen bereits jetzt mit Anzeige und fordern, geschlossene Türen und Fenster sowie Musikverbot im Biergarten in die Betriebsgenehmigung aufzunehmen.

Laut vom Wege lassen sich diese Themen nicht über den Flächennutzungsplan regeln. Die immissionsrechtlichen Belange werden im Bebauungsplanverfahren behandelt. Das steht noch an, bevor der Kupa West loslegen kann mit dem Umbau.

