Friedberg

18:06 Uhr

Offener Ganztag bedeutet einen Kraftakt für Friedberg

Plus Steigende Schülerzahlen und wachsendes Interesse an einer Nachmittagsbetreuung der Kinder bleiben nicht ohne Folgen. So sieht es an den einzelnen Grundschulen im Stadtgebiet aus.

Von Thomas Goßner Artikel anhören Shape

Vom Schuljahr 2026/27 an haben alle Grundschulkinder nach und nach einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Das gilt jeweils von Montag bis Freitag und auch in den Ferien. Auf Friedberg kommt damit ein erheblicher Aufwand zu, denn nicht nur die absolute Zahl der Grundschüler steigt. Immer mehr Eltern nehmen die Betreuungsmöglichkeit auch tatsächlich in Anspruch, wie Korbinian Vachal von der Stadtverwaltung im Sozialausschuss des Stadtrats berichtete.

Der offene Ganztag schließt sich an den Vormittagsunterricht an und beinhaltet Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung, Förderangebote und verschiedene Freizeitangebote wie Kreativität, Sport oder Musik. Die Eltern können den Umfang der Betreuung frei wählen. Im Gegensatz dazu sieht der gebundene Ganztag auch verpflichtenden Unterricht am Nachmittag vor. Hier finden Unterricht, Freizeitaktivitäten und Pausen über den Tag verteilt statt.

Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

