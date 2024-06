Friedberg

Rekord-Wasserstand legt das Leben am Friedberger See weitgehend lahm

Plus Teile des Friedberger Sees bleiben nach dem Hochwasser gesperrt. Das hat nicht nur Folgen für Wasserskianlage und Tauchbasis – auch viele Schülerinnen und Schüler sind betroffen.

Von Christian Gall

Absperrungen mit Bauzäunen, eingeschränkter Zugang: Der Friedberger See sieht derzeit aus, als wäre er eine Baustelle. Zwar sind Baden, Tauchen und Bootfahren seit Dienstag wieder erlaubt, allerdings bleiben Teile des Ufers gesperrt. Der Grund zeigt sich mit einem Blick auf den See: Der Wasserpegel steht extrem hoch – so hoch wie noch nie zuvor. Das verursacht nicht nur Gefahren im Uferbereich, sondern hat teils massive Schäden angerichtet.

Sperrung am Friedberger See: Wasserskianlage chill and wake steht still

Besonders schwer getroffen hat es die Wasserskianlage chill and wake. Rund zwölf Zentimeter hoch steht das Wasser in deren Räumen – etwa in der Küche und im Technikraum. "Dabei sind wir erst Ende April mit der Renovierung fertig geworden", sagt Dennis Wörle, der Besitzer der Anlage. Den angerichteten Schaden schätzt er auf 150.000 bis 200.000 Euro: "Das hängt allerdings davon ab, wie lange der Betrieb bei uns noch stillsteht." Denn aktuell geht in der Anlage nichts.

