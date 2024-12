Schwierige Anfahrt zum Friedberger Advent

An den Wochenenden besuchen Tausende Menschen den Friedberger Advent, die Parkplatzsuche kostet Nerven. Im Stadtrat gab es diese Woche Kritik am Parkleitsystem für die Tiefgaragen. Von „Chaos“ war die Rede. Auch die kostenlosen Adventsbusse stoßen nicht nur auf Begeisterung.

60.000 Euro ließ sich die Stadt bzw. ihre Tochter, die Stadtwerke, das Parkleitsystem vor einigen Jahren kosten. Es zeigt an, wie viele Plätze in den Tiefgaragen Ost und West frei sind. Problem: Während des Adventsmarktes sind in den Untergeschossen Plätze für Anwohner und Mieter reserviert. Sind diese nicht belegt, werden sie draußen als frei angezeigt, dürfen aber von den meisten Parkplatzsuchenden nicht genutzt werden. Autos fahren also in die Garage, kreisen dort herum und müssen wieder nach draußen.

Parken in Friedberg im Advent: Versagt das Parkleitsystem?

Im Stadtrat kam der Vorschlag, die Anzeigen ganz abzudecken. Stadtwerke-Chef Holger Grünaug hielt dagegen. Für Anwohner bzw. Mieter, die alle Plätze nutzen dürfen, sei es sehr wohl wichtig, zu wissen, ob sich die Einfahrt lohnt. Auch das elektronische System, das über Sensoren funktioniert, auszuschalten, sei technisch kompliziert.

Alternative ist der ÖPNV. Als Service stellt die Stadt Friedberg wieder kostenlose Adventsbusse zur Verfügung, welche an jedem Sonntag Besucherinnen und Besucher aus den Friedberger Stadtteilen sowie Eurasburg und Ried zum Markt und zurück chauffieren. Auch die Fahrten aus Friedberg-West über St. Afra und Lindenau und zurück werden weiterhin angeboten (Fahrplan auf friedberg.de). Am vergangenen Wochenende fuhren diese Busse allerdings teilweise nicht - ein Problem, das es auch beim Altstadtfest schon gegeben hatte. Auch bei den regulären AVV-Bussen kommt es, wie es im Stadtrat hieß, gerade immer wieder zu Ausfällen. Das ist im Winter öfter der Fall; zudem haben einige Fahrer Probleme mit den Umleitungsstrecken während des Adventsmarktes.

Feuerwerk am 13. Dezember 2024: Umleitungen in Friedberg

Am Freitag, 13. Dezember, kommt es außerdem auf den regulären Linien zu Umleitungen Grund sind die Sperrungen für das Feuerwerk am Marienplatz, das am 6. Dezember wetterbedingt abgesagt werden musste und nun nachgeholt wird (Beginn: 21.30 Uhr).

Deshalb werden am Freitag die Buslinien 200 und 201 über die Afrastraße und Steirer Berg umgeleitet und können somit ab 16 Uhr die Haltestelle „Friedberg, Marienplatz“ nicht anfahren. Die Fahrgäste werden vom AVV zudem darauf hingewiesen, dass die AVV-Regionalbuslinien 200 und 201 wegen des Friedberger Advents auch in Richtung Bahnhof umgeleitet werden – wochentags ab 16 Uhr, samstags ab 12 Uhr, sonntags ganztags.