Das Familienunternehmen Jennissen Textil kämpft gegen die Wegwerfgesellschaft

Jennissen Textil in Stätzling ist ein Paradebeispiel für einen traditionsreichen Familienbetrieb. 1945 mietete Franz Jennissen in Augsburg Geschäftsräume an. Der Textil-Handel wurde so rasant ausgeweitet, dass größere Räumlichkeiten nötig waren. 1972 wurde daher das heutige Stammhaus in Stätzling gebaut. Mit seinen Söhnen betrieb Franz Jennissen einen Textil-Großhandel in ganz Deutschland. Später folgte der Sohn Franz-Peter in die Firmenleitung. Unter seiner Führung übernahm das Unternehmen zusätzlich eine Filialkette vom Versandhaus Strachowitz. Seit 2009 leitet seine Ehefrau Ursula die Firma. Nun befindet sich die Geschäftsführung erneut im Übergang: Ursula Jennissens Tochter Stephanie will das Unternehmen in die Zukunft führen. „Ich habe ihr anfangs davon abgeraten“, gibt ihre Mutter zu.

Michael Eichhammer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Textil Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stätzling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis