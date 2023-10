Straßenschäden auf Meringer Straße sorgen für Frust

Anwohner in Friedberg klagen über den Zustand der Fahrbahn. Die Stadt Augsburg sieht keinen Handlungsbedarf.

Wer mit dem Auto oder dem Fahrrad auf der Meringer Straße an der Grenze zwischen Friedberg-West und Hochzoll unterwegs ist, wird ordentlich durchgeschüttelt. Einige der Anwohner sind verärgert über den Zustand der Fahrbahn und über die fehlende Reaktion der Stadt Augsburg, die für diesen Streckenabschnitt der Bundesstraße zuständig ist. So auch Adolf Colditz, der die Umgebung ganz genau im Blick hat. "Schon vor 20 Jahren ist versprochen worden, dass die Straße nächstes Jahr verbessert wird", sagt Colditz. "Wenn man bei der Stadt anruft, heißt es nur: Wir geben das weiter. Aber es passiert nichts", erzählt er.

Nicht nur die Unebenheiten oder die abgesenkten Kanaldeckel stören ihn, sondern auch der Lärm, der entstehe, wenn Lastkraftwagen auf der holprigen Fahrbahn entlangfahren. Das zuständige Mobilitäts- und Tiefbauamt der Stadt Augsburg sieht für den Teil der Meringer Straße keinen Handlungsbedarf. "Eine konkrete Planung zur Sanierung der Straße liegt bisher nicht vor", teilt die Behörde mit. Die nötigen Reparaturarbeiten für die Erhaltung einer verkehrssicheren Strecke würden kontinuierlich durchgeführt. Zwar gebe es immer wieder vereinzelte Beschwerden, "eine auffällige Häufung liegt im Vergleich mit den anderen Straßen im Stadtgebiet aber nicht vor", heißt es weiter.

Außerorts ist die B2 schon saniert

Die Zuständigkeit für die B2 ist aufgeteilt: Innerorts trägt das Mobilitäts- und Tiefbauamt der Stadt Augsburg die Verantwortung, außerorts das Staatliche Bauamt Augsburg. Letzteres hat die B2 in ihrem Streckenabschnitt bereits 2017 erneuert. Das wünschen sich viele Anwohner auch für ihren Teil der B2. Doch auch in näherer Zukunft scheint sich der Wunsch der Menschen aus der Umgebung nicht zu erfüllen. Sie müssen sich weiter in Geduld üben.