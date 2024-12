Szenisches Oratorium "Stern über Bethlehem" sorgt für Gänsehautmomente

Ein traditionelles kirchliches Thema auf die Bühne zu bringen, ist immer eine besondere Herausforderung. Doch genau das ist den Verantwortlichen für das szenische Oratorium „Stern über Bethlehem“ gelungen, das in diesem Jahr zum zweiten Mal die Besucher in der Herrgottsruhkirche in Friedberg begeisterte. „Das Besondere an diesem Stück ist, dass die gesamte Weihnachtsgeschichte gezeigt wird. Diese beginnt bereits im Februar mit Marias Empfängnis, über die Volkszählung und die Herbergssuche bis hin zur Geburt Jesu im Dezember“, erklärt Roland Plomer. Das Singspiel verfolgt die Geschichte von Maria und Josef in einer besonderen Inszenierung. Heuer gab es zudem ein paar Neuerungen.

