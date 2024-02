Friedberg

Umzug und Tiefgaragenparty: Friedlicher Fasching in Friedberg

Plus Behörden und Veranstalter äußern sich allesamt positiv zum Verlauf des Faschingsdienstags. Der Jugendclub ist zufrieden mit dem neuen Konzept bei der Tiefgaragenparty.

11.000 Zuschauerinnen und Zuschauer säumten die Straßen und auch das Wetter passte - der Faschingsdienstag in Friedberg konnte sich einmal mehr sehen lassen. Und auch am Abend verlief das Geschehen bis auf wenige Ausnahmen im geregelten Rahmen. Bei der Tiefgaragenparty kam so manche Konzeptänderung gut an. Der Andrang war enorm, was später noch Konsequenzen hatte.

Polizei und BRK in Friedberg mit positivem Fazit zu Faschingsdienstag

Um 14 Uhr war der Umzug am Volksfestplatz gestartet, er dauerte rund eine Stunde. Im Anschluss feierten die Menschen auf dem gut gefüllten Marienplatz weiter. Trotz der vielen Menschen vor Ort lief alles reibungslos ab, wie der Leiter der Polizeiinspektion Friedberg, Karl Schreiner, berichtet. "Der Umzug verlief sehr ruhig und auch am Marienplatz gab es keine Probleme. Es herrschte einfach eine gute Stimmung." Das sogenannte Schnapsverbot wurde laut Schreiner eingehalten.

