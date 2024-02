Beim Friedberger Faschingsumzug herrscht grandiose Stimmung

Bei strahlendem Sonnenschein machen sich über 30 Gruppen auf den Weg durch die Innenstadt. 11.000 Menschen feiern Fasching. Auch der Bauhof ist Thema.

Es sind eigentlich nur wenige Schritte. Doch an diesem Nachmittag braucht man von der Kreuzung Münchner Straße/Ludwigstraße bis zur Jakobskirche doch einige Minuten. Dicht an dicht stehen die Menschen, bis in die dritte Reihe hinein. Es ist nämlich ein besonderer Tag: Faschingsdienstag. Das bedeutet in Friedberg, dass sich ein bunter Gaudiwurm durch die Stadt schlängelt. Heuer sind über 30 Gruppen dabei - teils mit lokalpolitischen Aussagen.

Faschingsfreunde aus Lindl investieren 1600 Stunden Arbeit in ihren Wagen

Es sind eigentlich noch zwei Stunden, bis es losgeht, doch echte Närrinnen und Narren schreckt das nicht ab. Vom Bahnhof pilgern sie in Richtung Innenstadt. Die Verkleidungen sind teils ausgefallen, teils echte Klassiker - Hauptsache, für einen Tag in eine andere Rolle schlüpfen. Während sich die "Privatleute" in Richtung Ludwigstraße machen, ist am Volksfestplatz schon Gaudi. Einige Gruppen haben sich dort eingefunden und feiern bei dröhnender Musik.

Beispielsweise die Faschingsfreunde aus Lindl. Sie haben sich ein außergewöhnliches Motto ausgesucht: "König Arthur und die Ritter der Faschingsfreunde Lindl". Das ist auf einem riesigen Burg-Wagen zu lesen, den die Gruppe in mühevoller Arbeit vorbereitet hat. "Jeden Stein haben wir einzeln aus Styropor herausgelöst und zurechtgemacht", erklärt Florian Higl. Nur einer von vielen Arbeitsschritten für die 50 Mitglieder. "Die Holzbalken haben wir eigens gebürstet." 1600 Stunden habe es alles in allem gedauert. Von Arbeit wollen sie jetzt aber nichts mehr wissen - Feiern ist angesagt. "Wir hoffen einfach auf schönes Wetter und eine tolle Stimmung", so Higl. Später bekommen die Faschingsfreunde noch eine echte Belohnung für ihr Engagement: Sie werden als beste Gruppe ausgezeichnet.

Viele Familien mit Kindern in der Friedberger Ludwigstraße

Beste Stimmung herrscht auch bei den Indianern von der Chicken-Sippe. Hinter dem ungewöhnlichen Namen steckt eine ganze Familie, die schon seit 2018 beim Friedberger Faschingsumzug dabei ist. Nicht alle kommen aus Friedberg, der Chef der Gruppe aber schon. Christian Schulz ist aus Ottmaring, von daher ist der heutige Tage ein echtes Heimspiel für ihn. "Das macht natürlich besonders viel Spaß, wenn man Leute in der Menge erkennt." Grundsätzlich sei man aber bei jedem Umzug gleich motiviert. "Es ist unser fünfter Umzug in diesem Jahr, und wir waren bei jedem mit Freude dabei", sagt Schulz.

Das zeigen sie auch einige Minuten später, als es endlich losgeht. Kurz nach 14 Uhr erreicht der Umzug die Ludwigstraße. Dort haben sich nicht zuletzt Familien mit Kindern eingefunden. Und für die gibt es natürlich nur eins: "Süßigkeiten!" Top vorbereitet sind die Kleinen auf alle Fälle. Sogar ein Eimer wird ausgestreckt. Aber selbst dort würden alle ausgegebenen Gutsle dieses Tages noch nicht einmal ansatzweise hineinpassen. Es ist eine viertel Tonne, die die Stadt bestellt hat.

So hagelt es kleine Bonbons, als sich der Zug gut eine Stunde durch die Innenstadt schlängelt. Es ist aber nicht das Einzige, was manche Gruppen mitgebracht haben. Denn natürlich gibt es wie bei jedem ordentlichen Faschingsumzug einige freche Sprüche zu lesen. Landespolitisches greift die Landjugend Auchsesheim aus dem Kreis Donau-Ries auf. Sie sind in hanfgrüne Outfits gekleidet und fordern die Legalisierung von Cannabis. "Der Söder steht auf Vollbier-Rausch, d'rum Finger weg vom Teufelskraut", heißt es auf dem Wagen. Lokaler ist der Faschingswagen Derching unterwegs, dessen Mitfahrer das Friedberger Bauhof-Drama aufgreifen. "Hätte Derching noch das Sagen, würd der Stadtrat nicht versagen", heißt es da selbstbewusst.

Politische Botschaften beim Friedberger Faschingsumzug

Ansonsten bleiben die Wagen weitgehend unpolitisch. Dafür gibt es andere Sprüche und teils nicht ganz jugendfreie Musik zu hören. Und nicht alle werfen ausschließlich mit Gutsle: Vom Hangover Casino der Landjugend Mertingen segeln Spielkarten herab.

Zufrieden zeigte sich auch Frank Büschel seitens der Stadt Friedberg. Bis zum späten Nachmittag sei alles friedlich verlaufen, die Teilnehmer hätten sich alle diszipliniert gezeigt. Auch Verstöße gegen die maximale Dezibel-Höhe gab es nicht. "Dafür ein großes Dankeschön", so Büschel.

Tausende Zuschauer lockte der Faschingsumzug in Friedberg an. Auch auf dem Marienplatz herrschte ausgelassene Stimmung. Foto: Peter Fastl

Nach dem Umzug war auf dem Marienplatz noch Party mit Prämierung der Gruppen, Musik sowie Auftritten von ORCC und Narrneusia angesagt. Die Jugendlichen feierten später bei der Tiefgaragenparty.

