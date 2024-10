Der Leerstand im ehemaligen S.Oliver-Store an der Ludwigstraße ist einer der auffälligsten in der Friedberger Innenstadt. Doch in der einen Hälfte des Ladens, der im Zuge der Rübsamen-Insolvenz geschlossen wurde, tut sich etwas. Hier zieht das Optikergeschäft „Augensache“ ein. Nur wann und mit welchem Konzept? Und was passiert mit der anderen Hälfte?

