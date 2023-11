Friedberg

18:00 Uhr

S.Oliver in Friedberg schließt – trifft es weitere Modegeschäfte?

Plus Das Modehaus Rübsamen muss Filialen schließen – darunter in Friedberg. Inhaberinnen anderer Modegeschäfte berichten, wie sie in schwierigen Zeiten überleben.

Von Lara Bolz Artikel anhören Shape

Onlinehandel, Krisen, Inflation und steigende Personalkosten haben den deutschen Modehandel in die Krise schlittern lassen. Große Ketten wie Peek & Cloppenburg oder Hallhuber sind ebenso betroffen wie das Augsburger Modehaus Rübsamen, das sich in einem Insolvenzverfahren in Eigenregie befindet und Ende Januar 2024 vier Filialen in der Region schließt. Eine davon ist S.Oliver in der Friedberger Ludwigstraße. Ein Warnsignal für andere Modegeschäfte?

Andreas Gärtner ist Geschäftsführer des Einzelhandelsverbandes Schwaben und kennt den Landkreis Aichach-Friedberg gut, weil er hier lebt und aufgewachsen ist. Er sieht die Lage nicht bedrohlich. Im Gegenteil: "Allein die Tatsache, dass Rübsamen den Kultstore in Friedberg hält, ist eine Entscheidung für Friedberg. Wir bewerten diese Stadt generell als einen sehr guten Handelsstandort."

