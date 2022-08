Friedberg

vor 18 Min.

Essen wird immer teurer: Verdirbt das den Friedbergern den Appetit?

Der gelernte Koch Markus Lorenz verkauft in seiner Imbissbude unter anderem Burger und Pommes.

Plus Auch der Mittagsimbiss ist inzwischen teurer geworden. Wo die Gründe liegen und wie die Kundschaft in Friedberg darauf reagiert.

Von Manuel Rank

Sonnenblumenöl 82 Prozent, Butter fast 50 Prozent und Geflügelfleisch rund 30 Prozent teurer - so teilt es das statistische Bundesamt mit. Seit Monaten entwickeln sich die Preise kontinuierlich in eine Richtung: nach oben. Diese immensen Steigerungen fallen natürlich auch auf, kauft man sich schnell eine Schnitzelsemmel in der Mittagspause.

