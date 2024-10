Wenn jede Sekunde zählt: Experten zeigen, wie man Leben rettet

Was ist, wenn es uns passiert? Heute ... nachher ... beim Einkaufen, im Café, auf dem Weg nach Hause? Wir kippen um und sind weg, einfach so aus dem Nichts heraus. Wenn wir Glück haben, erwachen wir einige Zeit später wieder im Krankenhaus. Aber nur, wenn jemand geholfen hat. Wenn jemand wusste, was zu tun ist. 10.000 Menschenleben könnten jedes Jahr allein in Deutschland gerettet werden, wenn Menschen sich trauen würden zu helfen. Denn jede Sekunde zählt bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand. Je länger das Herz stillsteht, desto weniger Sauerstoff gelangt ins Gehirn. Desto mehr Nervenzellen sterben ab. Und das, was einmal tot ist, kommt nicht wieder. Doch wie fange ich an? Was ist zu tun, wenn es wirklich darauf ankommt? Antworten auf diese Fragen gaben am „Restart a heart day“ in Friedberg Experten auf diesem Feld.

Angela Seeringer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Restart Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis