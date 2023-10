Friedberg

06:00 Uhr

Wird in der Friedberger Innenstadt zu viel gerast?

Tempo 30 gilt an der Aichacher Straße in Friedberg im Bereich des Karl-Sommer-Stifts. Doch nach Wahrnehmung von Stadträtin Cornelia Böhm wird häufig zu schnell gefahren.

Plus Cornelia Böhm (FDP) fordert mehr Geschwindigkeitskontrollen in der Aichacher und in der Ludwigstraße in Friedberg. Was die Polizei dazu sagt.

Tempo 30 gilt in der Aichacher Straße vor dem Kinderheim, dem Altenheim und der Schule, in der Ludwigstraße sogar nur Tempo 20 - doch offenbar kümmert das niemanden. Im Friedberger Stadtrat berichtete Cornelia Böhm ( FDP) jedenfalls von ihrem Eindruck, dass an diesen Stellen regelmäßig zu schnell gefahren wird.

Nach Böhms Beobachtungen hat sich die äußere Ludwigstraße zu einer Gefahrenzone entwickelt, weil viele Autofahrer auf den letzten Metern noch einmal Gas geben, um bei Grün über die Ampel zu kommen. Auch in der Aichacher Straße würden Tempolimits nicht eingehalten, sagte die Stadträtin. Abhilfe erhofft sie sich von Geschwindigkeitskontrollen durch die Kommunale Verkehrsüberwachung Schwaben-Mitte, bei der die Stadt Friedberg Mitglied ist und Bürgermeister Roland Eichmann (SPD) dem Verwaltungsrat vorsitzt.

