Regenponchos und Rasta-Rhythmen: Reggae in Wulf trotzt dem Wetter

Am frühen Freitagnachmittag müsste allen klar gewesen sein: Heuer bleibt es beim Reggae in Wulf trockener als im vergangenen Jahr. Die Sonne strahlte, die Temperaturen waren sommerlich warm und der Sportplatz des SV Wulfertshausen war für die Reggae-Fans vorbereitet. Vor der großen Bühne gab es eine Sandfläche für die karibische Atmosphäre und darüber war eine Bewässerungsanlage aufgehängt, welche die Besucherinnen und Besucher mit leichtem Sprühregen abkühlte. Um den großen Platz herum konnte man an den vielen Ständen zwischen Kleidung, Accessoires, Gewürzen und natürlich Essen und Trinken stöbern. Doch was wäre ein Reggae in Wulf ohne Regen? Am Samstag unterbrach ein kurzes, heftiges Gewitter das Treiben.

