Friedberg-Wulfertshausen

17:30 Uhr

Beim Festival Reggae in Wulf feiern Tausende trotz Regenschauer

Plus Gut gelaunte Bands, ein Hochzeitsantrag, gigantische Stimmung bei den Besuchern und Besucherinnen – das Festival Reggae in Wulf war auch dieses Jahr ein großer Erfolg.

Von Edigna Menhard

Exakt in der Sekunde, als das Festival Reggae in Wulf am Freitag startete, kam der erste Regenschauer. „Wir sind es nicht anders gewöhnt“, meinte Leon Rieger vom Veranstalter Wulf United mit einem Augenzwinkern und kündigte dann auch gleich die erste Band Dub à la Pub an. Bereits zum 6. Mal traten die Augsburger auf dem Event am Sportplatz des SV Wulfertshausen auf. „Vor 16 Jahren haben wir das erste Mal hier gespielt – das war damals unser erstes Festival und unser fünfter Auftritt überhaupt“, erinnerte sich der Sänger. Die Reggae-Gruppe groovte gleich mit viel Freude los. Dabei hat eine Band, die ein Festival eröffnet, meist kein leichtes Spiel. Nicht so jedoch beim Reggae in Wulf.

Regen beim Reggae in Wulf hält nicht vom Feiern ab

Zwar waren um 18.45 Uhr erst einige Hundert Besucher und Besucherinnen auf dem Areal, dazu goss es in Strömen. Doch Dub à la Pub rissen mit ihrer fröhlichen Stimmung alle Anwesenden mit. Ein Mann schwenkte eine große Bob-Marley-Fahne, andere Festivalerfahrene hatten sich Regenponchos übergezogen und tanzten barfuß oder mit Gummistiefel im Sand, der vor der Bühne aufgeschüttet war. Auch die vielen Kinder, die teilweise von ihren Eltern mit bunten Gehörschutz-Kopfhörern ausgestattet waren, hatten richtig Spaß: Einige spielen in den Schlammpfützen, andere waren fasziniert von den Riesen-Seifenblasen, die Seifenblasenkünstler und die Kleinen selbst direkt an der Bühne produzierten.

