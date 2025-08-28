Rekordbeteiligung und neue Ideen: Friedberg bereitet sich auf den Halbmarathon vor

Mit rund 1500 Läuferinnen und Läufern, dem steilen, aber stets gefeierten Anstieg am Friedberger Berg als Höhepunkt, einem neuen Halbmarathon-Shirt und frischen Ideen in Sachen Nachhaltigkeit biegt die Vorbereitung für den 22. Friedberger Halbmarathon auf die Zielgerade ein. Am Sonntag, 14. September, soll die Veranstaltung nach Einschätzung der Organisatoren und Sponsoren erneut ein sportliches wie städtisches Highlight werden.

„Wir haben diesmal so viele Läuferinnen und Läufer wie noch nie am Start – das Feld umfasst 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und war bereits Mitte Juni restlos ausgebucht. Das hatten wir tatsächlich noch nie“, berichtete Frank Büschel, Pressesprecher der Stadt Friedberg, am Donnerstag. Damit wurde die Vorjahreszahl von 1250 deutlich übertroffen. In zwei Wochen werden die 1500 Sportlerinnen und Sportler erneut die klassische Halbmarathon-Distanz von 21,1 Kilometern auf vier Runden durch die Stadt absolvieren.

Halbmarathon-Strecke durch Friedbergs Innenstadt: Neues Ziel am Marienplatz und Fokus auf Nachhaltigkeit

Die Strecke führt durch die Innenstadt. „Uns ist wichtig, dass die Läuferinnen und Läufer möglichst in der Stadt bleiben und nicht auf die Peripherie ausweichen – vorbei an Sehenswürdigkeiten wie der Wallfahrtskirche. So erleben sie das Wohnzimmer der Stadt, und die Zuschauer sind hautnah dabei“, erklärte Büschel. Eine Neuerung gibt es am Ziel: Dieses liegt direkt auf dem Marienplatz und sorgt damit für noch mehr Sichtbarkeit.

Icon Galerie 24 Bilder Am Sonntag fand der Halbmarathon in Friedberg statt. Vor allem der Berg mit seiner Steigung hatte für die vielen Läuferinnen und Läufer in sich.

Präsentiert wurde außerdem das offizielle Halbmarathon-Shirt, das in diesem Jahr mit einem eleganten Design aufwartet. Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt für Stadt und Sponsoren eine zentrale Rolle. So stellt die Lechwerke AG drei E-Bike-Ladestationen mit insgesamt zwölf Ladeplätzen zur Verfügung. Sie werden gegenüber dem Rathaus am Marienplatz installiert. „Beim CO 2 -Fußabdruck unserer Veranstaltung ist die Mobilität entscheidend – also die An- und Abreise. Unser Ziel ist, dass möglichst wenige Läuferinnen und Läufer alleine mit dem Auto kommen“, betonte Büschel.

Icon vergrößern Die Organisatoren und Sponsoren präsentieren das neue Halbmarathon-Shirt, das in diesem Jahr mit einem eleganten Design überzeugt. Von links: Frank Büschel (Stadt Friedberg), Nicole Gergen (Stadtsparkasse), Daniela Casella (Sport Förg), Christoph Schmid (Sport Förg), Britta Keßler, Sebastian Schipfel (LEW). Foto: Allen Xu Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Organisatoren und Sponsoren präsentieren das neue Halbmarathon-Shirt, das in diesem Jahr mit einem eleganten Design überzeugt. Von links: Frank Büschel (Stadt Friedberg), Nicole Gergen (Stadtsparkasse), Daniela Casella (Sport Förg), Christoph Schmid (Sport Förg), Britta Keßler, Sebastian Schipfel (LEW). Foto: Allen Xu

Um die Anreise zu erleichtern, erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Veranstaltungsticket des AVV. Es gilt in den Tarifzonen 1 und 2, umfasst damit die Straßenbahnlinie 6, den Bus sowie die Zugverbindungen nach Friedberg. Ergänzt wird das Nachhaltigkeitskonzept durch neue vegetarische Angebote bei der Verpflegung am Marienplatz – zusätzlich zu Klassikern wie Grillhendl oder Obstteller.

Sicherheit bleibt für die Verantwortlichen ebenfalls ein zentrales Anliegen – nicht zuletzt, nachdem andere Laufveranstaltungen wie der Marktlauf in Mering wegen nicht zu erfüllender Sicherheitsauflagen abgesagt werden mussten. In Friedberg sei das Sicherheitskonzept jedoch erprobt und angepasst, versicherte Büschel. Ein Element ist die klare Obergrenze bei den Teilnehmenden: Die Kapazität der Strecke wurde genau berechnet und entsprechend begrenzt. Darüber hinaus werden die Straßenabsperrungen durch Polizei- und THW-Kräfte unterstützt und mobile Durchfahrtssperren eingesetzt. Besonders betroffen sind die Anwohnerinnen und Anwohner im Bereich Pater-Franz-Reinisch-Straße/Wiffertshauser Straße: Dort ist die bisher halbseitig mögliche Ein- und Ausfahrt während der Veranstaltung vollständig gesperrt.

Starke Unterstützung durch regionale Sponsoren beim Friedberger Halbmarathon

Unterstützt wird der Halbmarathon erneut von zahlreichen regionalen Unternehmen, die der Veranstaltung seit Jahren verbunden sind. Dazu zählt auch die Lechwerke AG. Seit 2015 ist das Unternehmen Partner des Laufs und möchte sich „jedes Jahr ein Stück mehr einbringen“, erklärte Sebastian Schipfel von Lechwerke. Ähnlich äußert sich auch die Sparkasse Augsburg, die den Halbmarathon von Beginn an begleitet und insbesondere den Nachhaltigkeitsgedanken unterstützt – etwas, das „gut zur Sparkassen-Philosophie passt“, wie Nicole Gergen von der Sparkasse betonte.

Eine zentrale Rolle übernimmt auch in diesem Jahr Sport Förg. Dort findet von 11. bis 13. September die Ausgabe der Startnummern statt. Außerdem präsentiert sich das Unternehmen mit einem Stand am Marienplatz, an dem Laufschuhe ausprobiert werden können. Am darauffolgenden Donnerstag richtet Sport Förg zusätzlich einen „Sunset Run“ aus.

Stimmung am Friedberger Halbmarathon: Trommeln am Berg und Familien im Ziel

Unter den bekannten Gesichtern werden auch Friedbergs Bürgermeister Roland Eichmann, Sportpflegerin Lisa Micheler-Jones sowie die erfolgreichen Läuferinnen und Läufer der Vorjahre – etwa Caro Bayer und Andreas Feldmann erwartet, berichtete Büschel. Von der Stimmung beim Halbmarathon verspricht er sich einiges: „Der Halbmarathon lebt von den vielen Besucherinnen und Besuchern entlang der Strecke – gerade am Berg, wo Musik und Trommeln für Gänsehautmomente sorgen. Gleichzeitig ist er kein reines Profisport-Event, sondern ein Familienlauf, bei dem oft Mama, Papa und Kinder gemeinsam ins Ziel kommen.“